台中市萬和宮去年慶讚中元普度法會盛況，今年恐難重現。（萬和宮提供）

受到國內新冠肺炎疫情嚴峻影響，今年中元普度法會，台中市萬和宮將採取異於往年的做法，將自行辦理不接受信眾贊普及代辦普桌。董事長蕭清杰說，這是因應疫情警戒，非常時期的應變做法，敬請各界信眾諒解。

蕭清杰指出，上月29日萬和宮董監事聯席會議，研商今年中元普度法會相關事宜，咸認為新冠肺炎疫情依舊處於二級警戒階段，仍有諸多嚴格限制，必須遵守。經過充分討論，決定今年的中元普度法會如期舉辦。但遵行疫情警戒，縮小規模擺設300普桌，由萬和宮購買供品，不提供信眾贊普。也就是說，萬和宮自行辦理普度法會，不開放信眾參與，也不代辦供品。

蕭清杰說，普度法會萬和宮仍將比照往年儀規舉辦，包括聘請普銓法師（彰化朝天堂坐座師曾國安）主坐，8月21日（農曆7月14日）晚上11時、即子時，全體董監事參加敬拜三界公、地官大帝聖誕誦經後，安地基王、孤魂。隔天、中元節清晨7點，萬和宮誦經團早課。上午9點，由輪值董監事代表董事長宮外獻敬。下午6時準時開香後，隨即放燄口及法師坐座、誦經。

蕭清杰指出，慶讚中元普度是萬和宮的年度重要法會之一。因廟埕整建擴大及為了方便信眾，民國98年中元節，萬和宫開始推出新的服務，接受信眾代辦普桌，獲得熱烈回響，當年合計有330信眾參加。自備供品的信眾，則於中元節當天下午到萬和宮的法會現場登記，領取普度旗，加入普度法會行列。

隨著委託代辦普桌信眾，年年增加，每年中元普度場面、規模也一年比一年壯觀。今年不接受信眾贊普，也取消代辦普桌，往年信眾大排長龍的盛況，恐難出現，是疫情警戒期間的非常做法，事非得已。