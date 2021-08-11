日本YouTuber佐藤希同時也是小有名氣的聲優，她的長相和聲音甜美可愛，擁有大批死忠粉絲，日前她在YouTube開直播和粉絲互動，後方的房門卻自己打開，還出現一隻手將門關上，然而佐藤希一直都是獨居，詭異的畫面在網路上瘋傳，佐藤希也表示她已經報警處理。

佐藤希9日開直播和網友愉快聊天，沒想到身後的房門卻緩緩打開，還有一隻手握著門把又將門關上，她看見網友在聊天室瘋狂提醒她「房門剛剛自己打開了」，嚇得立刻起身去查看，然而她回到螢幕前卻表示：「沒有發現異狀呀！」但她也回憶起，自己出門買完生活用品返家，確實發現家裡大門沒有鎖。

佐藤希很快結束了直播，這段影片也設為不公開，然而畫面還是被網友錄下在網路上流傳，紛紛推測當時的情況，「家裡還有其他人嗎？」、「不會是靈異現象吧」、「是不是男友？」然而佐藤過去就透露自己是獨居，且已經單身5年，家中不可能會出現其他人。

網友十分擔心佐藤希的人身安全，紛紛留言關心她的狀況，對此，她也發文更新近況，透露已經打電話報警，也將門鎖換掉，這段時間她暫時不會外出，「謝謝大家關心我的安危，也要向那些因為這場騷動而困擾的人們道歉。」這場驚魂記才終於告一段落。