(09:48更新)台股今(11日)在台積電、聯發科等電子權值股疲弱，陽明開低走低，長榮、萬海盤中翻黑下，指數開低一路下殺至17199.43點，跌破17200點，跌逾120點，但在聯電翻紅，鋼鐵、金融撐盤，跌幅大為收斂，往平盤附近靠攏。

台積電以590元、下跌1元開出，盤中一度下跌5元至586元，跌幅0.8%；聯發科也觸及906元，跌幅1.7%；聯電下跌0.1元，以59.7元開出後，早盤下探至58.8元，9點25元股價翻紅，並再站回60元，來到60.7元。

美股周二漲跌互見，台股今(11日)開盤下跌15.02點，以17308.62點開出，台積電、聯電、聯發科等電子權值股開低，陽明開盤也下跌2.69%，以126.5元開出，鋼鐵族群逆勢上揚，其中，千興開盤即站上漲停，指數開低走低，一度失守17300點關卡，來到17250.14點，跌逾70點，並失守季線。

美國參議院通過1.2兆美元大基建計畫法案，激勵道瓊、標普指數周二(10日)再創新高，道瓊工業指數上漲162.82點，漲幅0.46%，收在35264.67點；標普500指數上漲4.4點，漲幅0.1%，收在4436.75點；科技股表現相對遜色，那斯達克指數下跌72.09點，跌幅0.49%，收在14788.09點；費城半導體指數下挫40.89點，跌幅1.20%，以3358.87點作收。台積電ADR下跌1.57%、聯電ADR也跌3.30%。

晶圓代工龍頭台積電10日公告7月營收1245.58億元，為歷年同期新高，年增17.5%，但月減16.1%；聯發科7月營收403.6億元，同樣是月增率衰退，月減15.49%，年增51.2%；陽明7月營收294.47億元，月增6.93%，年增140.33%，連續14個月寫下新高；萬海7月首度單月營收突破200億元大關、達203億元，較去年同期大增234.08%，累計前7月營收也一舉突破千億元大關，達1069.33億元，較去年同期大增165.03%。

台股10日開高走低，電子、傳產、金融同步走弱，終場指數收在17323.64點，下挫161.51點，勉強守住季線，成交值僅3500億元，統計三大法人合計賣超91.33億元，其中以外資及陸資賣超64.15億元較多，自營商賣超31.38億元，投信則是買超4.2億元。

法人表示，大盤在7月中下旬跌破月線後，短期整理難免，尤其日前站上月線後又跌破，短線行情偏弱，加以近期成交量縮，沒有量就沒有價，周一(9日)市場傳出財政部傾向不延長當沖證交稅減半優惠消息，也影響市場多頭人氣，並出現回測季線壓力，尤其月底將舉行全球央行年會，目前資金偏向保守觀望。