【愛傳媒黃子哲專欄】蔡英文總統8月9日去雲林及嘉義等地勘災，但限制媒體採訪，我在接受中時的訪問時，對此作法表達質疑與揶揄。沒想到民進黨還發梗圖說這是假新聞，發言人顏若芳還要我澄清並道歉。

事實上，總統府事先就通知媒體，蔡英文不接受訪問，而小英在現場隔空回應了媒體的提問則是個意外，甚至像個賞賜。民進黨拿此來說嘴或反駁，不會覺得不好意思嗎？還是這場雨真的下得太大，也進了你們的腦子裡？

總統府公共事務室於8月9日發了一則訊息給媒體，其全文是：

總統府通知：總統今（9）日新增行程，14：00勘查葉菜類災損情形（嘉義縣新港鄉大潭北潭331地號）、15：00勘查落花生災損情形（雲林縣元長鄉潭墘段419地號）。因應疫情期間防疫所需，現場不開放採訪，由總統府提供影音、新聞稿及照片。公共事務室啟。

所以總統府表明的很清楚，蔡總統不受訪，而是事後由他們統一提供新聞資料。民進黨中央對此訊息是忘記了，還是害怕提起？事實上，過去總統的勘災行程多是公開，就算受訪也是常態。

總統府這次用防疫的理由不給採訪，也難謂合理。因為其他官員包括蘇貞昌院長或農委會主委陳吉仲等人同樣的勘災行程，也都在現場接受媒體訪問，怎麼到了蔡英文就變成搞雙標？

至於民進黨特別拿蔡英文在現場回答聯合報的提問來當受訪的證據，更是令人啼笑皆非。聯合報該篇報導提到那是記者拉高嗓門在30公尺外，隔空與蔡英文對話，而小英簡單回答了二個問題後，就轉身而去，不再回應媒體。

這比較像是一位高傲的女皇，在禁訪令外，一時興起開恩賞給媒體的問答。民進黨還拿此來沾沾自喜及自清，簡直是不倫不類，甚至是踐踏新聞採訪的專業與自由，也限制人民知的權利。

3年前蔡英文總統竟坐在雲豹甲車上，在嘉義縣布袋鎮勘災，這讓泡在水裡受苦受難的災民情何以堪，蔡英文除被民眾當面開嗆外，也引發外界不小的批判。這是否因此讓蔡英文心中留下陰影，讓她在這次的勘災行程中限縮媒體的採訪，我們不得而知。但9日的勘災行程，總統府下了禁訪令是事實，蔡英文有隨便應付一下媒體雖也不假，但離正常且自由的採訪方式，恐怕相距甚遠。

民進黨政府都可以把中天新聞台給下架，那不論是禁訪令，或蔡英文過去曾對媒體說，「我可以講話，但是你們不能發問」；抑或陳時中部長有樣學樣，對記者嗆說提問的態度不健康等，其實也不足為奇。

只是再怎麼過不去心中的陰影，但人民的生活還是得過下去，與其閃躲，不如誠實且勇敢的面對媒體以及人民的檢驗，蔡英文是，房東及房客當然也是。

作者為國民黨文傳會副主委

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