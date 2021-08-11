【愛傳媒陳麗玲專欄】最近二件事佔據版面，一是疫苗，一是淹水，可是看現在的政府卻都用同一種手法面對這二個可能致命的危機！那就是「以拖待變」！

前陣子缺水，上天垂憐，降下大雨，所以有人說蔡英文好命，老天爺幫忙。前幾天颱風，上天垂憐，颱風轉向，所以有人說蔡英文好命，老天爺幫忙。

可是面對現在的疫情及水災，這不是天災，這是人禍，老天爺不可能再次垂憐，難道老天爺會給疫苗，清溝渠？

早就說過這個政府對疫苗的政策就是「能拖一天算一天」，讓國外合格疫苗晚一天入台，民眾對於高端疫苗的需求就會更飢渴，這種創造高端疫苗需求、護航高端疫苗股價的饑渴行銷手段，真不敢相信就是政府親手操盤！

君不見，說高端是好疫苗的衛生署卻超打國外疫苗，說高端保護力強的立委早早就打完二劑，說高端是安全疫苗的前副總統最後被證實是打安慰劑，這些誇大高端效力，卻隱匿高端沒有經過合格的第三級測試，只是用搭橋方式完成實驗室的模擬，許多委員是有條件通過，內容不清楚，這種黑箱審查，居然只有短短八天就通過審查緊急上市，你真的安心嗎？

疫苗，是打到身體裡的，對於每個人的身體狀況與機能不同，需要許多樣本加以測試，而且雖然緊急，但國外的BNT、默德納、嬌生、國藥、科興疫苗等早在去年叫已經搶時間做試驗，可是高端就是為了省實驗的錢，只好在今年台灣疫情大爆發開始時間才開始做測試，政府眼看疫情擋不住，又沒有疫苗，所以只好求爺爺告奶奶向全世界求援，於是立陶宛、斯洛伐克、捷克這些小國居然捐贈疫苗給台灣。

現在眼看真的都沒有疫苗可打了，於是所有的人只好被迫打高端，因為要不到默德納、甚至AZ疫苗，只有貴而求其次，無魚蝦也好嗎？

所以高端疫苗應該要改名叫做「無奈疫苗」、「無魚蝦也好疫苗」、「被迫疫苗」、「黑箱疫苗」、「謀財害命疫苗」。

而最近的淹水也是如此，雖說氣候變遷之速度比以前劇烈，但台灣這麼多年來的治水工程究竟發揮何功效？好像錢都丟到水裡，監察院一堆治水工程弊案調查，似乎也沒有抓到問題，所以前瞻計畫的錢似乎也是謀財後，又害命，跟疫苗一模模一樣樣！

唉！六月底才剛繳稅、七月底才剛打第一劑AZ的的我，有點後悔我早早繳稅，究竟是為辛苦，為誰忙啊！

作者為律師

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