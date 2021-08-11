【愛傳媒葉毓蘭專欄】台灣在採購國際認證的疫苗數量上嚴重不足，國人為爭取打上保命的國際認證疫苗煞費苦心，外加高端疫苗解盲過程疑點重重、黑影幢幢，黑箱上癮的蔡政府對於第二類及第七類甚至還有其他類名單卻不斷膨脹，先前還被各方踢爆施打莫德納疫苗人數暴增了34萬人，但面對全國人民的質疑，陳時中部長一如往常，拒絕具體說明。

當眾人質疑高端疫苗安全性之際，蔡政府御用側翼及打手，某糖哥哥嘴巴支持高端疫苗卻登記AZ疫苗，被網友洗版後才趕快改為高端，甚至是像蔡丁貴們之流，例如鄭文燦市長、黃偉哲市長，用行動表現了他們真正的想法，嘴巴上支持高端、挺打高端，但是一有機會就立刻施打其他國際認證疫苗，能不打高端就不打高端。

令人更不能理解的是高端疫苗公司員工還造冊列為優先施打非高端的疫苗，陳時中部長解釋說「他們染疫會讓他睡不著覺」，言下之意到底是他們比一般民眾生命安全更重要，還是上至部長下至高端員工都對高端疫苗沒信心？深恐打高端也可能染疫？這些問題國人都無從得知，也許他們才是全國最害怕打高端疫苗的人。

相比之下，我國友邦巴拉圭（Republic of Paraguay），面對巴國民眾質疑疫苗施打不公開不透明，所以主動在衛生部網站上公開資料庫清楚列出每位接種者的姓名、施打地點、疫苗類型，以及打過幾劑等資訊，乃至該國前總統魯戈（Fernando Lugo）的施打疫苗訊息都被公開揭露。

雖然巴拉圭在國際透明組織（Transparency International）的施政廉潔評分不佳，但相比之下，巴國的透明程度肯定是遠超過完全拒絕公開疫苗施打名單的蔡政府。

最後，我不奢求黑箱上癮的蔡政府能有友邦巴拉圭的坦蕩，但至少第二類、第七類還有其他類的名單，必須公開透明，給予民眾知悉，以昭公信。

作者為立委、前警大教授

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