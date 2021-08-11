美國參議院通過規模達1兆美元的兩黨基建計畫，帶動對經濟局勢敏感的價值股走高，周二藍籌道瓊工業指數和標普500指數創下歷史收盤新高。

該議案將送交眾議院表決，完成立法後將成為美國數十年來在道路、橋樑、機場和水利工程方面最大規模的投資。在美國的新冠疫情持續升高之際，這項基建方案的進行料將為這個全球最大經濟體的復甦帶來更多的活力。

在Delta變種病毒肆虐下，美國的新冠病毒確診數和住院人數均創下6個月新高。其平均每日確診數已連續3天達到10萬之譜，較上周增加了35%。

參議院緊接著開始就另一項3.5兆億美元的重大支出案進行審議，民主黨尋求在不需要共和黨支持的情況下通過這項計畫。

Kace Capital Advisors管理合夥人Ken Polcari表示，市場認為，第一部分已經敲定，市場可以接受。我認為市場對3.5兆美元支出計畫不會沒有意見，但議員們仍可能阻擋或延緩該計畫，並進行更多磋商，因此市場目前還不會關注此事。

周二收盤，道瓊工業指數上漲162.82點或0.46%，為35,264.67點。標普500指數上漲4.4點或0.10%，為4,436.75點。美國公債殖利率上揚，以科技股為主的那斯達克指數下跌72.09點或0.49%，為14,788.09點。

受惠於經濟復甦的能源股、工業股和材料股分別漲1.72%、1.01%和1.48%，表現最佳。

開拓重工、迪爾（Deere）和Vulcan Materials可望從基礎建設項目中獲益，股價均漲約2%。鋼鐵製造商紐克（Nucor）大漲近9.6%。

iShares美國基建ETF勁揚1.45%，Global X美國基建發展ETF大漲2.19%。

近期受到重創的原油價格強勁反彈近3%，為能源股帶來提振。埃克森美孚和雪佛龍分別漲1.7%和1.8%。

利率升高的前景轉強，金融股收漲1.01%。

接下來投資人將密切關注本周公布的主要通膨數據，以更加了解聯準會的貨幣政策走向。兩名聯準會官員周一表示，通膨已經達到可以開始升息的其中一項關鍵標準。

經濟解封受惠股收復本周以來的部分失土，挪威郵輪上漲4.7%，美國航空漲1.8%。

AMC Entertainment第二季營收優於市場預期，但盤中股價由漲轉跌，終場重挫6.07%，收在31.75美元。

美國鐵路公司Kansas City Southern大漲7.47%，因加拿大太平洋鐵路公司（Canadian Pacific Railway Ltd）將收購價格提高約20億美元，為272.9億美元。