30歲女星郭書瑤（瑤瑤）從拍廣告轉戰影劇圈，表現相當亮眼，近日她忙著宣傳愛情電影《再說一次我願意》，不忘在社群平台PO一段舞蹈短片，性感到男星王大陸都要她把衣服穿好！

郭書瑤的興趣之一是跳舞，礙於前陣子本土疫情連環爆，這陣子終於能回到教室練習，她9日在IG表示：「久違的實體課，難度越來越令我到不了…」`，從她上傳的一支14秒跳舞片中，可以看到她綁著高馬尾，身穿細肩帶運動內衣和貼腿長褲，完美的身材曲線一覽無遺，與女老師一起在空曠的教室裡，隨著音樂的律動扭腰擺臀，舞風極具性感與媚惑，加上穿著清涼，讓很多見過大風大浪的藝人朋友都眼睛一亮，温貞菱大呼：「辣瘋我」、六艾司（小冰）直誇：「太強」，近年事業往大陸發展的王大陸也急喊：「大姐請穿好衣服～好好跳！！」不僅如此，還有很多網友踴躍的留言：「你封面選得太好了」、「瑤真的好強」、「我的女神」，也有人讚賞老師的動作鏗鏘有力，十分到味。

郭書瑤演技受肯定，從電影《志氣》、電視劇《通靈少女》、《未來媽媽》等都能看到扣人心弦的表演，近期她接下《孤味》團隊製作全新影集《何百芮的地獄毒白》女主角，飾演改編自宅女小紅的何百芮，一個平凡的30歲台北OL，用Instagram上的毒辣圖文創作，從失戀與失業中回血復活。郭書瑤透露，女生很容易陷入在一段感情中忘了去整理自己，失戀總會有一直哭的過程，卻是一個可以讓自己回過頭來整理狀態的契機點，「可趁回歸到單身時，執行之前想做但還沒做的事情。」

她說自己失戀時會與姊妹淘一起去旅行，「我走健康陽光戶外路線，或是去上課充實自己，反而不是走買醉傷身路線。」至於會不會在網路上飆罵前男友？她笑說：「報復的心裡有，但報復方式滿善良，就像可能跟宅女小紅匿名罵她男友一樣，還是會稍微保護一下對方。」