已經2021年了，去台中旅遊買的伴手禮該不會還是太陽餅吧？台中時下最人氣的伴手禮琳瑯滿目，各種類型的名產看起來都非常可口美味，甜點類、鹹食系或是傳統糕餅全都有，請快手刀筆記台中最夯伴手禮，讓親友們對你精心選購的伴手禮刮目相看！

#花鳥川水果千層蛋糕

不愛吃甜食的人必買！花鳥川全店只有唯一一款產品就是水果千層蛋糕，屏東九如的檸檬與北海道生乳酪調和而成的奶霜醬爽口清甜，依照完美比例將薄餅和奶醬層層堆疊，最上頭再放上檸檬醃漬過的蘋果片，輕脆多汁的口感、多層次的酸和奶香味，不甜不膩，適合送給長輩或是不愛甜食的朋友們喔！

官網：花鳥川

電話： 0905 675 038(須提前預訂)

營業時間：09:00~20:00

地址：台中市西區美村路一段596巷14號

#櫟社

日出集團在2019年推出的新品牌「櫟社」以茶葉為主題，門市販售一系列茶類甜點如冰品、飲品、霜淇淋和餅乾等，櫟社外圍以綠意盎然的造景環繞，在高樓邊有種城市綠洲的清幽，室內則是滿滿的中國風和禪意，一進到店內便能聞到甘醇淡雅的茶香，在櫟社共有40多種台灣茶可選擇，店內也有陳列試聞瓶讓客人做挑選，最吸睛的是茶包和茶罐的外包裝都以典雅復古的山水詩詞設計，作為高精緻等級的伴手禮，同時又富有台灣文化氣息，非常適合送給外國朋友或是特別重要的長輩。

官網：櫟社

電話：(04)2222-1903

營業時間：11:00~18:00，霜淇淋每日供應時間至17:30

地址：台中市中區市府路150號

#寶才食品芋泥捲

寶才食品自1991年以來榮獲多次比賽大獎，以麵包和蛋糕起家，號稱為全台中第一家全芋頭蛋糕店，精心挑選台中大甲優質芋頭，不添加香精色素，口感綿密質地細軟，芋泥捲厚實飽滿內餡滑順綿密，香濃的氣味滿溢而出，身為芋頭控的你千萬別錯過。寶才食品除了芋頭捲和芋頭蛋糕以外，豆漿蛋糕和各種口味的奶酪、布丁也是許多在地人的心頭好，下次到台中旅遊不妨試試吧。

官網：寶才食品芋泥捲

電話：04 2526 9288

營業時間：08:00~22:30

地址：台中市豐原區中正路249號

#青鳥旅行

Google評價高達近5顆星的青鳥旅行主打「灌餡蛋捲」，打破你對傳統蛋捲的既定印象，在蛋捲中加上各種美味餡料，「爆餡肉鬆蛋捲」、「芝麻沙沙蛋捲」與「花生粒粒蛋捲」都是青鳥旅行的人氣產品，酥脆扎實的蛋捲包覆著香濃飽滿的內餡，每一口都是滿足！青鳥旅行不斷推出各式新鮮口味，努力打造蛋捲的一百種可能，逢年過節時還會精心設計期間限定的節慶禮盒，美味的等級與食材用料更是受到多項大獎肯定，台中旅行必買的伴手禮怎能沒有他？

官網：青鳥旅行

門市：台中市西屯區中工二路160號

電話：(04)2358-5928

營業時間：週一～週日，11:00-20:00

#坂神本舖長崎蛋糕

外觀跟蜂蜜蛋糕很像的長崎蛋糕其實並沒有添加蜂蜜喔！台中坂神本舖長崎蛋糕單純以蛋、糖、麵粉、麥芽製作而成，簡單的原料也能製成歷久不衰的經典口味，富有彈性的蛋糕體加上古早味的清甜香氣，不過分的甜膩更讓人回味無窮，忍不住想吃第二塊。台中坂神本舖長崎蛋糕已有數十年歷史，是在地老字號的伴手禮店，雖然店面看起來不太起眼還有些老舊年代感，但他們家的長崎蛋糕至今仍擁有超高人氣，不論平日或假日都要排隊才買得到，且店家只開放現場排隊和現場預訂，不開放任何電話或線上訂購，現場預訂若遲到還會馬上被取消，儘管非常難買卻還是有大批忠實顧客一再回訪。

電話：04 2222 6506(不開放預訂)

營業時間：09:00~19:00(周一休息)

地址：台中市中區台灣大道一段388號

#六月初一

同樣由傳統蛋捲改良而成，台中六月初一的「8結蛋捲」顛覆過往長條狀蛋捲的傳統，為目前全世界獨一無二8字形設計蛋捲，取名8結有「巴結」重視的人的品牌意涵，小巧可愛的形狀又有點像是蝴蝶結，好像蛋捲本身就是一個打上蝴蝶結的禮物一般，創意的蛋捲形狀不只是意義特殊，而且可以一口吃下的大小也不必擔心蛋捲碎屑掉滿地。蛋捲口味除了經典原味外，還有香氣滿滿的芝麻、咖啡、海苔以及巧克力口味，近期全新推出清脆鹹香的三星蔥口味，讓超高回購率的8結蛋捲粉再度為之瘋狂！

官網：六月初一

門市：台中市南區美村路二段19號

電話：04 2375 6001

營業時間：週一～週日，10:00-20:00

#東海蓮心冰雞爪凍

誰說伴手禮只能買甜點糕餅類？位在台中龍井區的東海蓮心冰雞爪凍，一直是東海大學商圈必朝聖的美食之一，香氣十足的滷汁將雞爪凍滷得十分入味，微辣鹹香、香Q好啃的雞爪吃起來非常涮嘴，讓人忍不住一口接一口，配上一瓶啤酒跟電影，輕輕鬆鬆就能完食一整盒雞爪凍。老店多年以來美味口感從未變調，不只是觀光客滿滿的排隊名店，也是在地人心目中最愛的雞爪凍。

東海雞爪凍 總店

地址：台中市龍井區新興路一巷1號

電話：(04)2632-0182

營業時間：10:00～23:00

#日出乳酪蛋糕

日出以乳酪蛋糕、土鳳梨酥聞名多年，集團在台中開立多家特色風格店面，其中「宮原眼科」融合復古建築與華麗室內設計，集結歷史文化、餐廳、冰淇淋甜點、伴手禮等特色，至今已成為無人不知的台中必遊景點之一。日出乳酪蛋糕最令人念念不忘的就是那香醇濃郁的乳酪香，口感綿密、入口即化，喜歡重乳酪的朋友絕不能錯過！

官網：日出乳酪蛋糕

宮原眼科門市： 400台中市中區中山路20號

電話：04 2227 1927

營業時間：週一～週日，10:00-20:00

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