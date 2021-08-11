吳宗憲衰捲「最美博士」不倫風波 爆曾追求許藍方無奈回應

受封「最美博士」的網紅許藍方昨（10日）被週刊爆和已婚醫師學長搞不倫，事後她連發2則聲明，駁斥當小三，並反指男方騷擾，儘管許藍方已出面說明，但風波仍鬧得沸沸揚揚，常評論時事的女醫師黃宥嘉就發文向男醫師喊話：「醫師人夫應該出來跟社會道歉！可惜一定龜縮！」

許藍方昨晚發聲明指出，康醫師是她20年前認識的學長，期間康醫師偶有主動聯繫，兩人從未交往，去年9月他主動聯繫，並告知個人婚姻問題、當時感情狀況且罹患憂鬱症，許藍方基於多年情誼，和對方有訊息一個多月，但因訊息康太太劉醫師感到不快，就沒有往來，許藍方反指男方不斷聯絡，表示訊息證明已交給律師處理。

儘管許藍方已出面說明，但風波仍鬧得沸沸揚揚，常評論時事的女醫師黃宥嘉昨則在臉書談論此事：「勇敢去愛的對象不該是一個有婦之夫！如果有錯，勇敢承認，並且真誠道歉，這種勇氣才是最可貴的！#錯愛不要講勇氣 #錯愛是傻氣」。

黃宥嘉談論許藍方風波。（圖／取材自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉呼籲：「#醫師人夫應該出來跟社會道歉！」不過她下一句則感嘆：「可惜一定龜縮！這種症頭連最美博士都治不好的」，有網友則認為，正宮應放生這段婚姻，對此，黃宥嘉認為，這也是選擇，但男方已表明要回歸家庭「任何有3個小孩的正宮都不可能不考量保持家庭的完整，正宮這個位置沒有讓不讓的問題。（又不是皇位，沒那麼稀罕），認為只有女主想不想繼續經營婚姻關係罷了」。