新冠肺炎全球第三波疫情持續往上升，美國單日創下10萬例，日本也有1萬確診案例，侯友宜說，美國Delta病毒佔確診比例，從5月的1％，現在已達93％，快要百分百，他認為機場、沿海漁港與防疫旅館都要守住，國內出現確診案件也必須要做好感染源調查，「台灣經不起Delta病毒肆虐」。

侯友宜說，目前包括美國、日本還有大陸各省陸續被Delta病毒肆虐，這些都是指標性國家，美國除了Delta變種病毒比例拉高93％，這兩周死亡數也增加89％，美國疫苗接種已達50％，仍沒有辦法擋住。

侯友宜說，國外經驗要引以為戒，阻絕於境外，國門一定要守住，針對過境過程哪些沒有辦法一一注意到的，要不斷耳提面命，尤其防疫旅館管理一定要一而再再而三稽查、督導、提醒，不能變成破口。

侯友宜強調，各港口不能變成破口，走私集團逮到被發現一定嚴格要求做好篩檢，漁民與外籍漁工要做好防疫管理，從機場、沿海線道防疫旅館，全面擋住Delta病毒。

侯友宜也說，對於管控境內，現在每周個位數確診為多，隱形傳播鏈少，但是還是有，篩檢站不能放鬆，要全力以赴，出現每個個案，都要用重大事件看待，感染源不斷調查清楚，鼓勵大家出來篩檢，讓民眾回到安全新型態生活。

侯也說，調整警戒三到二級剛好碰上普渡，除了做好宮廟管理，市場、公寓大廈、公司行號普渡也要做好要求。