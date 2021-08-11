愛笑的女生，本身就給人一種「充滿活力、好親近」的感覺，如果臉蛋又長得漂亮，那肯定會是朋友圈中最受歡迎的存在啦！以女團「X21」出道的日本女星「尾碕真花」就是其中之一，除了招牌笑容令人心醉以外，近日她也在社群上公開一組最新寫真，讓網友可以一睹她的姣好身材。

只見她一連以多套「性感內衣」造型現身，大曬恰到好處的「渾圓 C 乳」和小蠻腰，這一次，她選擇收起笑容，改走嫵媚的性感小女人風格，讓網友可以欣賞到不同於以往的新鮮面貌，即便只是面無表情地望向鏡頭，照樣能散發滿滿的電力！

圖／micmicidol.com(JKF提供)

今年 23 歲的尾碕真花，身高 167 公分，身形修長纖瘦，在女團「X21」於 2018 年宣告解散後，她便踏足戲劇、廣告界，憑藉在《騎士龍戰隊龍裝者》擔綱女主角的亮眼表現，漸漸闖出知名度，社群的追蹤人數也已突破 10 萬，足見超夯人氣。

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隨著演出的日劇、電影、網路劇和舞台劇越來越多，她也沒有停止尋找新的發展方向，2019 年推出個人寫真後，她的好身材就成功驚豔外界，加上魅力十足的陽光笑容，每每公開新作品都能吸引大批粉絲買單。

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當年在「日本全國美少女比賽」拿到最佳評委獎的尾碕真花，經歷過女團紮實的訓練、在演戲方面也有了代表作，如今又能在寫真界引發關注，也讓越來越多人開始期待她未來的發展啦！

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(本文由 JKF 提供)