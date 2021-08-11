嬰兒出生竟長小尾巴，七年後健康長大，還會說三國語言。（圖／施景中醫師授權使用）

台大婦產科醫師施景中昨分享，多年前曾接生過一名「長尾巴的嬰兒」，當年這位媽媽在其他醫學中心被建議引產，後來轉至他這邊求救順利生下孩子，而孩子出生後也透過手術切除小尾巴，如今七年過去了，孩子健康長大，還會說三國語言。

施景中昨在臉書發文表示，上周四一名多年前由他接生的母親，帶著與兒子和阿公一起採的檸檬來找他產檢。看診期間與這位媽媽聊天，他才知道當初她生完孩子以後，全家就搬去印度發展了。

施景中分享，這位媽媽在懷孕初期的時候，產檢時發現胎兒的尾骶部長了一個腫瘤，另一家醫學中心的醫師建議她拿掉孩子，後來因為實在沒有人知道那個腫瘤是什麼，因此患者就轉診到他這邊求助。

施景中指出，由於他曾經教過胚胎學的課程，因此知道人類在胚胎時期曾經有著尾巴的構造，不過，隨著時間的演變，這項構造也逐漸退化了。不過，仍有些嬰兒出生的時候會有尾巴，一般只要沒有沒有脊髓的神經組織掉進去，其實可以直接切掉。

施景中說，透過核磁共振（MRI）的檢查，確認嬰兒沒有脊髓脊膜膨的問題，他便鼓勵這位媽媽將孩子生下來。而孩子出生之後，由小兒神經外科的醫師進行相關手術切除，最後也順利康復出院。

施景中透露，一晃眼間，當年的嬰兒，現在已經是7歲大的小男孩，可以說中文、英文和法文三國語言。因為這波本土疫情的關係，沒辦法跟著一起來醫院，不過，這位媽媽還是讓孩子錄了一段話和他打招呼。