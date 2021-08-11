即使消費者物價指數不斷攀高，金融市場承受更高的通膨壓力，但在聯準會並未改變寬鬆貨幣政策與超低利率的前提下，美股行情仍維持在高檔，有專家就提出警告，當前的市場已出現許多危險訊號，最後進入市場的散戶將成為受害者。

CNBC報導，對沖基金Kynikos Associates創辦人、華爾街大空頭Jim Chanos談到目前股票市場現況，他說：「我想我們已經進入市場崩壞的週期中，隨著投機性市場出現更多危險訊號，晚進場的散戶將成為受害者，需要自行承擔後果。」

報導指出，新冠疫情帶來歷史性的復甦，吸引大量的散戶投入股市，其中很多人選擇進入風險最大的領域，以獲得豐富的短期獲利，最明顯的案例就是投資迷因股AMC與GameStop的風潮。

Jim Chanos說：「從過去的歷史來看，當上漲週期進入尾端時，就會看到許多散戶與投資者湧入股市，如同1999年美股泡沫前的高峰，大量散戶出現在股市，因此，從最近幾個週期可以發現，許多大戶投資者選擇在股價高點時倒貨給散戶們。」

此外，他也點出，大量的資金出現在各項金融市場，讓一切變得相當瘋狂，「華爾街裡面，除了聯準會這台大印鈔機外，還有許多人為各種事情籌措資金，虛擬貨幣飆漲、企業借殼上市等，都讓投資者承擔過高的交易風險。」

事實上，不只Jim Chanos提醒市場出現危機，花旗首席分析師Tobias Levkovich也強調，聯準會對於升息的態度、通貨膨脹的擔憂、高估值與企業獲利受壓縮等因素都可能讓市場出現回檔，是投資人不可忽視的隱憂。

周二美國參議院通過1.2兆美元的基礎建設法案，激勵美股道瓊與標普500指數再創新高，分別收在35264.67點與4436.75點。