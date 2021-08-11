紐約州長古莫（Andrew Cuomo）被控性騷擾11名女性請辭，美國總統拜登隨即回應對此感到「難過」，大力讚賞古莫把州長工作做得很好。

曾經的抗疫英雄、紐約州長古莫（Andrew Cuomo）因身陷性騷擾醜聞，昨（10）日宣布辭職下台，在他宣布請辭不久後，美國總統拜登隨即回應對此感到「相當難過」，大力讚賞古莫把州長工作做得很好，不過此番發言也引發質疑。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）上周公布調查報告，指控古莫涉嫌性騷擾至少11名女性，包括對女性說出不當言語，不顧她們意願擁抱、親吻、撫摸，這些行為觸犯多條法律，古莫可能面臨彈劾，包括拜登及民主黨內大老都呼籲古莫請辭，在龐大壓力下，古莫昨日宣布請辭下台，預計14天內生效。

在古莫宣布請辭後不久，拜登被記者問及古莫擔任10年州長的看法，拜登大力讚賞古莫做得很好，對他面臨的事感到難過。

「我認為他做得很好，從投票到基礎建設等一系列事情，這也是為什麼會這麼令人難過。」

《紐約郵報》指出，拜登並沒有對受害女性表達同情之意，只表示「我尊重他（指古莫下台）的決定」。

拜登的回應也引起質疑，美國有線電視新聞網（CNN）記者質問古莫被控涉嫌性騷擾這麼多名女性，拜登怎麼能馬上讚賞他的工作表現，拜登強調他評論的是古莫作為州長的工作表現，不包括他的私人行為，他說，當女性提出的指控受到調查事實支持，她們的指控就應該被相信。

除了涉嫌性騷擾女性，古莫也捲入紐約州掩蓋長照中心新冠死亡數醜聞，目前正在接受檢方調查。