吳宗憲衰捲「最美博士」不倫風波 爆曾追求許藍方無奈回應

有「最美博士」之稱的許藍方，被周刊爆出與已婚醫師學長傳不倫戀，鹹濕對話也隨之曝光，事後她發出律師聲明，駁斥不實謠言，反指遭男方頻頻騷擾，又以個人名義公布公告4點還原真相，並向正宮道歉，但仍引發外界討論，對此，兩性作家艾姬選擇力挺，認為應該要等當事人說明清楚，而不是未釐清真相就留言謾罵。

艾姬表示報導是依據人妻閨蜜爆料後，呈現出來的「手機簡訊示意圖」，並非「真實截圖」，此外也沒有拍到證據畫面，因此這種事還是等當事人說明比較好，但不懂為何已經一堆網友進許藍方粉專怒罵她是小三，接著話鋒一轉，她表示若實情如週刊報導，男人有膽半夜不回家，婚姻想必也有不為人知的狀況，更痛批酸民：「酸民不看字又愛寫字 只是覺得不管是誘惑者或是被誘惑者，感情應該是你情我願的結果，不可能是單方面怎樣撩一下就出事的」。

兩性作家艾姬臉書發聲力挺許藍方。（圖／我是艾姬-情癒撩慾系作家臉書）

艾姬無奈表示「只要不罵小三就會被曲解為挺小三」，如同有些假道學的人明明不認識她，但只要看了主題就會往她身上貼負面標籤，讓她害怕家人擔心始終未提此事，雖然尚不知道事件真相為何，但強調許藍方是近年少數有專業度，還能帶著敏感議題無畏無懼在媒體勇敢走出一條路的人，真心祝福對方能圓滿解決這次危機。

艾姬表示經營的商城有販賣許藍方代言商品，即便爆發不倫風波仍會正常販售，在原廠決策未出來以前，不會因為爭議而下架，等同公開宣告力挺許藍方的決心。