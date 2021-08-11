本月進入農曆七月也是車市淡季，但眼看疫情趨緩，市況回溫，車商打破禁忌加碼祭出高額優惠，就是要衝出銷售量。TOYOTA推出8月史上最大優惠，購買指定車款即贈總值超過15萬元厚禮；NISSAN全車系限時推出加贈萬元加油金再享3萬元微笑購車金好康。

受到疫情升級影響，上月車市較去年同期衰退13.4%，雖然1至7月累計仍超過去年2.4%，看似車市有維持住成長，但業者私下透露未來2、3個月才會看到真正的衝擊，即使本月已進入傳統的民俗月淡季，但仍然加碼衝刺，藉以吸引消費者上門購車。

目前TOYOTA即針對購買COROLLA CROSS或ALTIS的車主贈送包含購車圓夢金3萬元、購車配件金3萬元、60萬0利率、5年14萬公里延長保固，及政府汰舊換新補助再省5萬元等總值最高超過15萬元；VIOS、YARIS「幸福小資」分期專案享頭款1萬元，首年日付50元優惠。進口車如RAV4、PRIUS PHV指定車款則有60萬30期零利率。

裕隆日產認為國內疫情進入後疫情時代，「以車防疫」的自駕方式最安心，即日起入主NISSAN全車系，即贈萬元加油金，再享3萬元微笑購車金、高額零利率分期及政府舊換新補助優先領等四大好禮。Honda Taiwan主打CR-V，除享汰舊換新價89.9萬元，還有60萬0利率、5年延長保固、丙式車體險及車市超淨化除菌系統；福特六和的「FORD防疫宅家禮」則有Apple品牌最新款iMac 、iPad Pro、Apple TV等抽獎贈品。

豪華品牌也有不少好康，BMW總代理汎德推出多重購車禮遇，包含「分期購車禮遇」全車系60期0利率再享首期免付；「現金購車禮遇」現金購車可享最高6萬元BMW精品保養券回饋；「租賃購車禮遇」提供3年租賃0利率、加贈2次原廠保養套裝；「專屬換購禮遇」換購BMW新車可享舊愛換新BMW精品保養券回饋；本月入主還可再享指定車型一年乙式全險。

Honda CR-V「煥新人生專案」限量300台，汰舊換新價89.9萬元起。（Honda Taiwan提供）

NISSAN TIIDA有「好大、好開又好停、省油、省事又省錢」擁有3好3省美名。（裕隆日產提供）