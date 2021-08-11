終端客戶需求強勁，臺慶科(3357)第2季稅後盈餘達3.44億元，年增50%，累計上半年每股盈餘達6.06元，臺慶科總經理謝明良表示，第3季訂單很好，可望超越第2季，再創單季歷史新高，整體下半年展望樂觀，早盤股價逆勢走高。

臺慶科為被動元件電感廠，主要產品包括：晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及新型自動化網路變壓器，挾公司在磁性材料領域擁有超過45年經驗，以及垂直整合長期耕耘電感市場優勢，臺慶科業績自去年展現強勁成長力道，今年更因各項新科技應用普及及電動車興起，被動元件產品需求強勁，不僅上半年業績亮眼，下半年亦可望有出色表現。

車用電子及網通需求強勁，臺慶科第2季合併營收為15.84億元，年成長36.32%，營業毛利為5.44億元，年成長35.32%，單季合併毛利率為34.39%，單季稅後盈餘達3.44億元，年增50%，累計上半年稅後盈餘為5.75億元，年成長54.16%，每股盈餘為6.06元。

目前臺慶科有台灣桃園楊梅、江蘇省昆山及泗洪三個廠區，其中桃園廠主要產品為共模濾波器/網路變壓器/繞線電感/鐵芯/鐵氧體材料，約佔產值20%，昆山廠主要產品為積層晶片磁珠/電感，約占產值10%，泗洪廠則是所有產品皆有，約占產值70%。

謝明良表示，第3季訂單算是好的，但終端客戶其他原材物料或關鍵零組件進貨是否順暢為變數，不過整體來看，下半年展望樂觀，第3季會比第2季好，可望再創單季歷史新高。

為因應客戶強勁需求，臺慶科積極擴產，其中網路變壓器預計擴產一倍，並於第3季上線貢獻業績，一體成型功率電感月產能預計從7500萬顆增加至9000萬顆，新產能亦於第3季加入，若訂單狀況持續滿載，預估可增加20%到25%營收。