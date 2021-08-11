本土疫情趨緩，台北市10日也迎來單日0確診。副市長黃珊珊10日上午更在臉書報喜，直呼「下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了」。此文雖於約20分鐘後刪除，仍遭網友做梗圖諷刺。藥師林士峰表示，民進黨總能迅速做出幽默又帶風向的梗圖，但他必須強調，不可以「+0」的時間來打分數，因考卷的難易度不同，「國小二年級考99分的難度，跟大學生考99分的難度能一樣嗎？」

林士峰10日在臉書發文表示：「哈哈哈，民進黨支持者幽默帶風向的梗圖出的速度好快，不愧是台灣最會選舉的政黨，總能提供讓人會心一笑的黑色幽默。」

話鋒一轉，林士峰指出，他必須反駁那張梗圖，因為該圖想帶的意象是錯誤的，考卷的難易度不同，如果用實現+0的時間來打分數，不但不公平，還對防疫有害。因為縣市首長恐怕會過度害怕沒有+0，只有按照例行公事疫調，而不願意就染疫熱區普篩或進行精準疫調，而可能讓社區沒有數字描述般的安全。

不僅如此，林士峰也直言，有正常思考能力的國民應該多半能了解，從一天百餘例到+0的難度，與一天數例到+0是不同級數的。他更不禁想反問那些酸台北市跟做梗圖嘲諷的人：「國小二年級考99分的難度，跟大學生考99分的難度能一樣嗎？」