林和秀老師（右）獲得今年師鐸獎。（台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真）

體會身心障礙者的痛苦與無助，台南東區勝利國小林和秀奉獻特教21年，15年前還曾帶領全校師生將「資源班」改名為「信心加油站」，主動消除負向標記，實際做到讓特教孩子們在普通班裡能擔任一般生的小老師，今年獲教育部110年師鐸獎，她謙稱，「我覺得自己更像園丁」！

台南市今年有永仁國中校長洪慶在、東區復興國小教師邱士芬、東區勝利國小教師林和秀等3人獲獎，林和秀是唯一的特教老師。

林和秀當年以公費生分發東區勝利國小，任不分類身心障礙資源班教師近21年，她在教學現場喜歡嘗試各種能有效幫助特教孩子的方法，15年前曾帶領全校師生將「資源班」改名為「信心加油站」，以「充滿信心、製造機會、發出微笑」精神，實際做到讓特教孩子們在普通班裡能擔任一般生的小老師，更知道自己不需要同情，而是有機會可幫助別人，她也將這個理念透過200多場演講跟各界分享。

教育局長鄭新輝表示，和秀老師韌性來自於本身求學階段數學學習困難，深刻體會身心障礙者的痛苦與無助，但她仍選擇勇敢面對並於教學之餘進修取得特教博士學位，令人欽佩。值得一提的是，長達十幾年同時照顧父母親的歲月，讓和秀老師自知沒有太多時間悲觀，必須一次又一次重新站起來，而這樣的生命經驗，更讓她體驗「尊重」與「同理」，「覺得自己永遠不足，想要為特教做更多更好，就是我堅持的信念。」

林和秀曾獲教育部優良特教人員及實習輔導教師卓越獎肯定，擔任教育部全國特教輔導員及長年擔任台南市特教諮詢及鑑定專業委員，協助推動全國及全市特教事務；同時兼任東區特教中心學校工作19年，持續開發並推動各項專業教學知能活動，除了學生，更幫助普通班教師與家長。

教育局補充，林和秀老師榮膺師鐸獎殊榮，是台南市所有特教學生福音，她全心投入特殊教育，長期身兼教學與行政職務，充分發揮教育愛及專業精神，竭力嘉惠特殊教育需求學生，落實特殊教育行政與教學最佳典範；教育部師資及藝術教育司「教育家部落格」及漢聲廣播電台也收錄林和秀老師專訪，分享和秀老師的優良事蹟及心路歷程。