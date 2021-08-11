挾帶著開戶方便、快速的優勢，純網銀的崛起衝擊傳統銀行的生態模式，2021年台灣先後有樂天銀行、LINE Bank兩大純網銀正式開業，加上宣布年底前上線的將來銀行，台灣即將步入蓬勃發展的數位金融時代。然而有別於廣設實體分行的純網銀，願意選擇將一切數位化的純網銀愛好者，吸引他們開戶背後的誘因是什麼，這群人的用戶輪廓無非是業者最想知道的答案，以下透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，一起窺探這群純網銀愛好者神秘面紗背後的面貌。（完整報告免費下載：《破壞式創新－純網銀愛好者數據解密》）

重視優惠服務、高存利率 精打細算的小資族群

調查吸引網友使用純網銀的原因，最多人是受到優惠服務吸引，如開戶禮、滿額禮、點數回饋、現金回饋等等，明顯是精打細算的小資族會在意的重點，其中又以日常生活相關的消費行為，容易引來網友討論與轉傳，達到塑造網路熱門話題的效果。

其次是高存款利率，搭配純網銀活動可享的加碼存款利率優惠，比起一般傳統銀行的活期利率相當具有競爭力，且又有定期存款沒有的靈活性。擁有超高活存利率，如果又沒有適用額度的上限，往往會受到更多網友的青睞。

標準3C迷 喜愛探索金融與科技新知

進一步透過互動者輪廓分析，可以發現這群人有幾的共通特點：善於理財、習慣使用電子支付、喜歡網購、對投資理財資訊有高度興趣等等。平常會與像是蝦皮購物、生活市集粉專互動，購買食衣住行所需用品之餘，也會利用電商祭出的優惠節省開銷，對於日常生活中省錢的小方法，相當有一套。

此外，持續學習投資理財資訊，也是純網銀愛好者的常見共通點，這些人同時關注了整合多元帳戶的「麻布記帳」，並且追蹤「符碼記憶」粉絲專頁，掌握最新的信用卡優惠回饋訊息。純網銀創新的數位金融服務模式，對於喜歡精打細算的這尋人來說，反而是能夠從中發掘到更多優惠的「機會」，因此比其他人更願意接受甚至主動開戶使用。

純網銀三業者各擁特色

台灣目前通過金管會許可的純網銀業者，擁有各自不同的優勢。以樂天銀行來說，不僅可以借鑑在日本超過20年的純網銀經驗，深耕許久的樂天台灣逾600萬名用戶，更能串連起屬於自己的會員制生態圈，打造出超高黏著度的使用生態。

LINE Bank擁有台灣人最愛的通訊軟體LINE的龐大流量紅利，純網銀開張首日一度因為瞬間流量過高，導致網頁癱瘓。目前開戶數已經達到近16萬人，遠勝樂天銀行的6萬人，加上LINE Pay電子支付超過900萬名的台灣用戶，未來仍有相當大的成長潛力。

將來銀行儘管在數位上的優勢並不明顯，卻擁有實體零售通路背景，主要股東皆為台灣本土企業，針對數位延伸實體的發展，以及在地化資源的結合，也是打造出品牌獨特性的關鍵。更多完整數據分析請見《破壞式創新－純網銀愛好者數據解密》洞察報告。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2020年10月01日至2021年6月30日。

●調查目標

本調查蒐集純網銀的相關網路聲量及樂天銀、LINE Bank之APP評論，透過大數據資料分析歸納網友對開辦純網銀的吸引力動機及疑慮，並進一步探討用戶關注純網銀的服務面向以及用戶輪廓。

●分析工具

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。