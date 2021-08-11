中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下稱：雙減意見）提出，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。

此令一出，包括大陸A股、港股以及美國上市的中概補教股應聲崩盤，網路上因此流傳一個段子：「中美在較勁，看誰狠，美方要脅中概股，中方把中概股拉過來直接一槍斃了，把美方直接嚇傻了。」

中概補教股血流成河，甚至衝擊到港股爆發股災。香港恆生指數在7月26、27兩日都暴跌逾千點，兩天跌幅達到8.18％；有「港版那斯達克」之稱的恆生科技更慘，兩天暴跌了14％。

中概股拋售潮甚至蔓延到A股，逼得大陸證監會在7月28日深夜，由副主席方星海出面與各家國際投行召開會議，力圖安撫市場，意思是教育產業的政策是獨立的，無意擴大到其它行業。

在「雙減意見」發布前一夜，也就是7月23日美股收盤，幾大線上教育龍頭股都崩盤，新東方單日跌超54％、好未來跌超70％、高途集團收跌63.26％，3家公司市值一天蒸發超過1千億人民幣。與今年年初的股價高點相比，3家公司的累計跌幅均在90％左右。

對這份「雙減」新政，有業內人士直接表示，影響太大，建議教培行業轉型、轉行。

根據「雙減」意見，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得透過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得透過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得透過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。

對於已經上市的校外培訓機構將產生巨大的影響，這些機構要麼選擇退市，不然就是要在上市資產中剝離學科類培訓機構，而正準備上市的學科類培訓機構，上市的通道已經關閉。

回頭看這些中概補教股，可說就真給大陸監管層「一槍斃了」。以高途為例，相比1月142.7美元股價歷史高點跌去98％，截至7月27日收盤，其股價已降至2.5美元，總市值也從340億美元跌至6.4億美元。有網友戲稱：「你想抄它底，它想抄你家。」

分析指出，接下來迎接高途、好未來、新東方的股票可能就是要清退了。

「其實這幾年多方都在討論加密貨幣的風險性，市場印象大多數也都是，某一種加密貨幣在某一段時間跌去90％。那再回頭瞧瞧這些中概股，不也都一樣。」網友苦嘆：所以說，太陽底下沒有新鮮事。