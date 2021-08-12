前蘋果工程師及美國精算師 教你6招寫出完美履歷！

6月進入畢業季就遇到疫情大爆發，許多公司暫停面試，也影響不少正面臨求職階段的社會新鮮人，知名網紅嘟嘟人先前發布一則如何撰寫履歷的影片，統整出6項撰寫履歷的重點，例如基本絕對不能打錯字或履歷如何分類，希望讓求職新鮮人有所收穫。

影片中提到履歷不需要寫太多對自己沒幫助的事，像是兄弟姊妹幾位、幾歲，面試官想了解的是你不是你的家人。並將內容分頁做清楚，「基本資料」、「工作經驗」、「學歷資訊」、「相關技能」四大要點應選擇醒目的標題，讓面試官一眼看清，濃縮精華也是考驗，主管可能一天要看好幾十篇履歷，抓住核心讓對方看得輕鬆，若工作經驗豐富，建議把最重要及最近期的工作經驗放進來就好。

嘟嘟人提到將履歷的精華濃縮到一頁

另外，如果要應徵性質相差較大的公司，就必須針對不一樣的公司進行履歷編寫，即使有履歷的包裝，面試當下也要呈現最好的自己，主管也許問有什麼缺點、對於公司的期望等等...這些在心裡都要提早準備好答案。而且最重要也最簡單的，履歷絕對要避免錯字，因為這明顯反映出粗心、準備不足。

針對不同公司擬定履歷

最後利用實體案例證明優勢，必須把最厲害、最符合這些職缺的能力放在最前面，影片提到寫履歷就跟約會一樣，把自己包裝的很完美，但如果內在不夠最終還是會分手，職場上能力不夠還是會被炒魷魚一樣。再加最後一點，只跟公司說做了什麼專案還不夠，而是藉由專案獲得了什麼成長，讓公司帶來什麼樣的影響。

雖然還有很多細節可以注意，但先抓住以上幾點能幫助完成好的履歷，在面試實戰上也更有信心、從容不迫，影片中提到履歷等同於自己的作品，如何能在第一時間吸引主管與面試官的注意力，求職者要更用心。