國內這波疫情爆發後，不少企業改為居家遠距辦公，不過有一名男子卻因此感到更加疲累，就醫檢查後才發現，身體狀況已嚴重到要終身洗腎。敏盛綜合醫院經國總院一般外科主治醫師陳榮堅表示，心神一直用在某些地方，也會容易有疲累感，但若休息都未獲得改善的話，可能跟甲狀腺功能突發性低下，或是肝腎機能有關，必須趕緊至醫院就醫。

陳榮堅於談話性節目《醫師好辣》中分享案例說明，一名從事科技業50多歲的男子，疫情爆發後，就在家裡居家辦公，期間身體曾出現不適狀況，卻未到醫院就醫，每天下班累得癱在一旁動也不動，家人驚覺有異，不斷苦勸他去醫院。

直到某日，家人向男子說「你不覺得你講話開始有點喘了嗎？」便強行將男子帶至醫院做全身性的檢查，陳榮堅說，通常到醫院會先做腎肝機能檢查，一般健康的人的肌酸酐的數值應為1.4以下，但男子的報告顯示肌酸酐卻高達8，是急性腎衰竭狀況。

陳榮堅指出，男子本身血壓不穩，常常血壓飆高時，就會告訴自己「我只是太累、太疲憊」，再加上長期在網路購買「號稱保健食品類的東西」服用，陳榮堅猜測，當中可能含有重金屬成分，因此緊急替男子會診腎臟內科，不過，在那之後，男子卻已經嚴重到要終身洗腎的程度了。最後，陳榮堅也提醒，若有莫名的疲累，且怎麼休息都無法緩解的話，定要盡快就醫檢查。