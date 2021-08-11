彰化一名28歲女性受刑人，2019年在縣內某公園服勞動役時，疑似遭督導執行義務勞役的村長兩度性侵，還上下其手撫摸，甚至親吻女子，女方事後向母親及律師泣訴，但村長歷審喊冤自己是清白的，甚至指自己與女受刑人時合意猥褻，否認性侵，台中高分院依強制性交、強制性交未遂、偽造文書等罪將他判刑4年，仍可上訴。

根據調查，該位受刑人因偽造有價證券罪遭判刑，聲請易服社會勞動，每日8小時共十次，2019年10月17、20日及其它社會勞動人到公園打掃時，負責督導的村長分別以按摩及打掃為由，將女子帶到附近工寮性侵，女方無力反抗且擔心對方傷害她，回家哭著告訴母親及律師，第二次才用手機偷錄下當時遭侵犯的對話。

檢方得知上情，隨即指派婦幼組專責檢察官指揮北斗分局偵辦，並拘提村長到案，經檢察官訊問後，認陳嫌對女子有親吻及撫摸行為，涉犯刑法妨礙性自主罪嫌，事後遭到起訴判刑。

在二審時，村長辯稱，「2019年10月17日當天我只有摸女方的胸部及下體，沒有性侵，且當天我們是合意猥褻行為」，但法官不予採信。

該鄉公所為彰化地檢署遴選義務勞務執行機構，由鄉公所委由村長執行機構督導，平時會有觀護人固定查訪，但過去期間並未有執行個案反應該名村長有任何不當行為。

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