虎門科技(6791)公布半年報，上半年營收1.70億元，年減18.39％；因高毛利產品比重提高，平均毛利率45.61％，較去年同期增加4.07個百分點，帶動稅後淨利0.23億元，年成長11.25％，每股稅後盈餘1.23元。國內解除三級警戒後，加速完成先前受疫情影響的客戶驗收，7月營收0.42億元，為今年單月新高，月增44.30％，年增34.22％。下半年為傳統旺季，以目前業務開發情況來看，下半年業績將超越上半年，全年表現可望再突破去年的新高紀錄。

虎門從結構、機構、熱傳到系統模擬等，提供整合性多重物理耦合解決方案，協助客戶進行研發、設計、製程及產品的改善及優化，累積服務的客戶超過3,000家，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等。

虎門表示，目前有9成營收來自工業系統事業群(CAE)，1成的營收來自商用系統事業群(CPC)，每年在合約內服務的客戶平均有600家以上。雖然國內疫情一度嚴峻，虎門上半年的接單量仍與去年同期持平，惟三級警戒延宕部分客戶驗收進度，營收因而下滑，但因產品組合佳，結構、流體等模組比重較高，平均毛利率上揚，上半年稅後淨利仍然保持成長。