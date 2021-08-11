《基金》中信台灣綠能及電動車ETF基金 准募 09:452021/08/11 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式指數股票型「中國信託台灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「中國信託台灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金」由永豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行，以追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。 拜登1兆美元基建法案 項目財源與影響一覽 《類股》美基建兆美元上膛 中鋼領軍鋼鐵股出擊 #中信投信 #基金 #募集 #證期局 #開放式指數股票型 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百萬元有找 TOYOTA PHV開紅盤 04:102021/08/11 財經焦點 《觀光股》美食7月營收逆勢雙升 H2復甦動能續看增 08:202021/08/11 財經 300大外企在台獲利 連兩年大成長 04:102021/08/11 財經要聞 自行車族群 7月營收續嗨 04:102021/08/11 財經要聞 破解高息收盲點 南非幣重貶 投資人當心利差不敵匯差慘賠 09:302021/08/11 財經 頭條揭密》立陶宛升級對台關係 陸謹防政治效應在歐洲擴散 04:132021/08/11 政治 《電子零件》H1獲利佳、Q3有看頭 臺慶科心喜 09:282021/08/11 財經 蔡英文接受日媒專訪 國台辦批：散布台獨言論 打錯算盤 09:172021/08/11 兩岸 觀策站》美中科技鏈欲脫鉤，「台商動向」為關鍵（烏凌翔） 08:512021/08/11 海納百川 《基金》費半絆倒5G股 半導體設備銷售額仍拚年年高 10:022021/08/11 財經 綠東陵玉帶來希望快樂 04:102021/08/11 時尚消費 財經熱門新聞 長榮利多出盡？營收狂飆股價卻挫低 內行驚揭1關鍵：沒救了 - 財經 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 航運景氣這麼好 長榮為何利多不漲？散戶看消息面誤會大了 - 財經 華為海思殞落！大陸IC設計新希望捧6奈米 迎戰台美2強敵 - 財經 美股複製1999年崩盤前夕 華爾街大空頭警告：散戶將成韭菜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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