面對來自拜登總統等人要求下台的聲浪與日益升高的法律壓力，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周二宣布辭職。此前發布的調查結果指稱古莫性騷擾11名女性，讓這位美國最耀眼的其中一位政治明星就此垮台。

這位民主黨員自2011年開始擔任紐約州州長。上周紐約州總檢察詹姆斯（Letitia James）公布長達5個月的性騷擾調查結果，並稱古莫的行為已經違反美國聯邦和紐約州法律。

63歲的古莫在電視上發表談話，宣布他的請辭將於14天內生效。這將使他漫長的政治生涯脫離軌道，他原本是未來角逐美國總統的熱門人選之一。

古莫再次否認做過任何不當行為，但他表示，他對他被指稱「表現親昵或幽默之欠缺考慮的意圖」承擔所有責任。

古莫表示，在新冠疫情仍然帶來重大威脅之際，留在這個位子繼續與這些指控抗爭將使州政府陷入癱瘓，並造成納稅人的損失，「我認為，基於這個情況，我現在能幫忙的最好方法就是讓位，讓政府重回軌道，這就是我要做的」。

古莫自行辭職下台，將使他免於經歷被州議會彈劾的命運。雖然紐約州議會由民主黨掌控，但黨內要他走人的聲浪高漲，因此議會幾乎篤定會通過彈劾案。