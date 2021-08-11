圖為受疫情影響經營不下的店面，張貼出租看板。（資料照/王英豪攝）

因應疫情衝擊，行政院計畫發放5倍券刺激消費，引發社會諸多爭議及疑慮，行政院長蘇貞昌表示，5倍券也就是等於現金，必須限期使用，才不會被存起來。國民黨立委林為洲昨(10日)在臉書表示，去年以振興為名的「3倍券之亂」亟待檢討，同時為了與前總統馬英九時期的消費券做出區隔，「繳現金換振興」更是獨步全球；他建議每人直接發放5000元的現金，不要因複雜的程序和制度，讓產業復興成為空談。

林為洲指出，去年以振興為名的「3倍券之亂」，不但發放程序混雜，用途有所限制，行政成本高達22.56億，更被審計部批評執行效益評估尚欠嚴謹，亟待檢討，同時為了與馬英九時期的消費券做出區隔，「繳現金換振興」更是獨步全球。

關於政府提出的振興經濟方案，林為洲說，應以「有效、便民」為最高原則，但政府卻選擇與民意背道而馳，在民眾和產業急需協助之際，看到的是政府用繁雜程序讓民眾窒礙難行，別說在野黨立委反彈，執政黨自家立委要為荒唐的政策背書都有苦難言，紛紛上書中央，希望能懸崖勒馬。

林為洲直言，現在已有縣市自力更生，預計發放現金與民眾共體時艱，抑或是建請中央普發現金，可見中央的振興方案與人民的需求相去甚遠，「目前紓困預算仍有1600億尚未動支，我建議每人直接發放5000元的現金，不要因複雜的程序和制度，讓產業復興成為空談」。