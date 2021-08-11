蔡英文接受日本《文藝春秋》雜誌採訪的內容10日發表。她說，近年大陸對亞太區域顯露出極大企圖心，美日各方不斷送出信號，「使中國在政策決定上不得不更加慎重」。大陸涉台學者解讀：所謂的「日台友誼」無非是一場政治表演。

蔡英文在受訪時表示，今年4月日美領導人的聯合聲明納入「強調台灣海峽和平與穩定的重要性」內容，6月在英國召開的G7峰會上也提及台灣海峽和平與穩定的重要性，「充分證明破壞台灣海峽現狀的並不是台灣」。

在談及兩岸議題時，蔡英文稱台灣當局的一貫立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，而一個很重要的地方是「擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，讓貿易與投資能更多元地發展」。

《環球時報》引述北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺分析稱，蔡英文妄圖通過敵視大陸的手段趁火打劫，「倚美抗陸」心態暴露無遺，很可能早就寫好劇本，通過這種「公開演出」的方式表現出來。

朱松嶺指出，日台「唱雙簧」的現象一直存在，但所謂「日台友誼」無非是一場政治表演。在台灣民眾對民進黨當局抗疫不力表示強烈不滿的當下，蔡英文企圖以此轉移內部矛盾，提升自身支持率。

中國社會科學院台灣研究所研究員王建民直言，台灣經濟的良好表現得益於兩岸密切的貿易往來，蔡英文所說的「擺脫高度依賴大陸的現狀」不切實際。