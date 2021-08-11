10年來首次！台東熱氣球遇風著火燒破洞 急墜樹林 10:152021/08/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東熱氣球嘉年華發生熱氣球著火事故，10日有熱氣球升空時，因瞬間風而著火燒出破洞，所幸是繫留而不是自由飛行，人員平安脫困。（中央社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東熱氣球嘉年華發生10年來首次熱氣球著火事故，昨天有熱氣球升空時，因瞬間風而著火燒出破洞，所幸是繫留而不是自由飛行，人員平安脫困，台東縣政府今天表示稍後將會說明。 熱氣球嘉年華昨天在台東池上牧野度假村辦理繫留體驗，瞬間風造成升空熱氣球的球體著火，墜落樹林，球體墜落樹林後，被燒出一個破洞，所幸只是虛驚一場，未釀災情，現場無人受傷。 台東熱氣球活動10年來首次發生熱氣球著火的事故，引起民眾關切，台東縣政府今天稍後將會說明。 東奧熱 點燃運動健康商機 獨〉台東熱氣球10日繫留體驗球體著火 幸無人受傷 #熱氣球 #著火 #破洞 #台東熱氣球 #火燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東人限定 熱氣球嘉年華登場 04:102021/08/10 地方新聞 台東白米銷量減 網購零食熱賣 04:102021/08/11 地方新聞 一波三折 台東熱氣球嘉年華首場遊客僅百餘人 15:532021/08/09 生活 熱帶氣旋警報發布 新颱風可能路徑曝光 8月下旬連著來 16:532021/08/10 生活 百變袁子芸時文青 時帶特務感 04:102021/08/11 時尚消費 縱谷地區白米買氣不如以往 零食銷量卻翻倍 16:362021/08/10 寶島 知名連鎖百貨熱搭賽事熱潮 推出限定款口罩 18:392021/08/10 生活 2021年台灣熱氣球嘉年華正式登場 HELLO KITTY及喔熊熱氣球現身池上站台 16:212021/08/10 生活 解決女性痛點媽媽包月亮褲熱銷 04:102021/08/10 時尚消費 《傳產》商用不動產正熱 高雄苓雅商業區土地標售 17:412021/08/10 財經 下個颱風生成時間曝光！午後雷雨連下一周 2地雨最大 08:292021/08/10 生活 社會熱門新聞 女童洗車場把玩噴槍灌爆肺部亡 生父有過失二審逆轉重判 - 社會 抓姦老公外遇車震 超猛正宮帶徵信社砸車窗拍裸照 - 社會 村長督導女受刑人服勞務 兩度挾到工寮性侵猥褻 - 社會 女返家驚見2辣妹躺床喊：「我不認識妳們！」 真相竟是那東西作怪 - 社會 高大成騎機車躲太陽挨罰 酸「寧可中暑」遭網嗆 本人怒了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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