台東熱氣球嘉年華發生10年來首次熱氣球著火事故，昨天有熱氣球升空時，因瞬間風而著火燒出破洞，所幸是繫留而不是自由飛行，人員平安脫困，台東縣政府今天表示稍後將會說明。

熱氣球嘉年華昨天在台東池上牧野度假村辦理繫留體驗，瞬間風造成升空熱氣球的球體著火，墜落樹林，球體墜落樹林後，被燒出一個破洞，所幸只是虛驚一場，未釀災情，現場無人受傷。

台東熱氣球活動10年來首次發生熱氣球著火的事故，引起民眾關切，台東縣政府今天稍後將會說明。