蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2021 ANWS亞洲庇護安置線上年會」開幕致詞。蔡英文指出，臺灣正藉由擴大提供平價、優質的社會住宅，來減輕受暴婦女、兒童及弱勢族群的負擔，讓他們有能力開始新的人生，落實居住正義；也期盼透過各國的經驗分享，共同持續為保護婦女及兒童權益而努力。

蔡英文以英文致詞表示非常榮幸參與這場線上會議。首先，她要感謝各位在疫情期間為保護婦女及兒童權益所做的一切努力。全球婦女庇護網絡組織(GNWS）成立以來，一直致力終結世界各地對婦女及兒童的暴行。

組織中的亞洲婦女庇護安置網絡及其夥伴們，一直致力籲請大家關注區域中受暴婦女及兒童，也努力解決他們對庇護所及社會住宅的迫切需求。她強調，我們需要穩定的外在支持系統，強化女性的能力，提供她們成長的機會，以支持婦女離開或終止暴力關係。

蔡英文以在臺灣的勵馨基金會為例，在這方面完成許多重要的工作。她說，以往，臺灣的庇護所主要只提供緊急的短期安置，但是要協助婦女回歸正常生活，庇護所必須在支持過程中提供其他功能。勵馨基金會透過職業訓練及法律、經濟上的協助等提供所需的資源，幫助女性掌控自己的生活。

在社會住宅方面，政府也藉由擴大提供平價、優質的住宅，減輕弱勢族群的負擔，讓他們有能力開始新的人生。這就是居住正義的落實。

她相信這個論壇將激盪對許多重要議題的討論，並啟發未來的政策思考。「感謝各位的努力，希望不久的將來，我們能克服疫情的挑戰，屆時歡迎大家來到臺灣，謝謝大家」。