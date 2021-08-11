東京奧運在台灣時間8月8日正式畫下句點，這次中華隊一共拿下2金4銀6銅的好成績，是歷年來最佳，其中許多項目都是首次奪牌，包含高爾夫、空手道、羽球女單等，另外在桌球部份也靠林昀儒/鄭怡靜拿下混雙銅牌，讓本屆中華隊滿載而歸，而對於才19歲的桌球天才林昀儒來說更是收穫滿滿。

在這次奧運桌球賽林昀儒幾乎沒有缺席，先與鄭怡靜搭檔混雙拿下銅牌，再以男單出戰，與世界球王樊振東打到難分難解惜敗，再以3：4輸給德國好手奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)無緣銅牌，但這兩戰讓他成為世界的焦點，接著參與男團項目，他在與德國對戰時一人拿下2點，也報了對奧恰洛夫輸球的仇。

雖然最後男單和男團都未能奪下獎牌，但林昀儒的聲勢暴漲，原本在世界桌壇就打出名號的他世界排名也來到第5，是他生涯最好的一次，現在世界各國好手對他都讚譽有加，相信以後也會將他視為超強對手，另外樊振東仍高居第1，馬龍第2、許昕第3，第4是日本張本智和。

女子方面陳夢高居第1，女單銀牌孫穎莎升到第2，日本好手伊藤美誠下降到第3，台灣的鄭怡靜還是排在第7名，另外拿下混雙金牌的日本組合水谷隼/伊藤美誠世界排名升到第1，擠下我國林昀儒/鄭怡靜組合，不過在奧運過後水谷隼宣佈將退休，所以未來我國混雙仍有機會搶回世界第1位置。

林昀儒在這次奧運表現優異，給世界各國好手相當大的威脅，在過去他也曾經在國際賽打敗過樊振東、馬龍等超強對手，響亮名號早就受到眾人矚目，相信在未來的國際賽、奧運比賽中他能繼續往前邁進，將自己的桌球地位推到最高峰，甚至有可能追上前輩莊智淵以前世界排名第3的腳步。