手機遊戲成癮量表。（東元綜合醫院提供）

網路盛行率高，卻常常衍生親子問題，東元綜合醫院精神科主任楊錚宜醫師表示，常在門診看到家長與青春期的孩子因上網問題各執一詞，她建議，與其全方面禁止，不妨轉念改以正確使用網路教導孩子，教導孩子認識網路潛在風險，並將電腦擺放在家中公共空間，親子共同成長。

楊錚宜指出，家長擔心孩子網路成癮，限制使用3C產品，但孩子卻想想盡辦法鑽漏洞，使得親子關係更加緊張，曾有家長以為不買手機、筆電給小孩，就能避免他們上網，卻在孩子床底下翻出沒見過的手機、平板，成為家庭問題。

楊錚宜說，正值青春期的九年級生是數位原生代，從小被電子產品包圍，手機是生活不可或缺的工具，她建議家長不妨轉念，思考自己使用手機的習慣，例如看新聞、聊天、玩遊戲，其實也花費過多時間，若嚴格禁止小孩使用3C，恐造成反效果。

研究指出，亞洲兒童青少年族群網路成癮的盛行率是2％至18％，國際疾病分類(ICD-11)所描述「遊戲障礙症（Gaming disorder）」是指個案出現一種遊戲行為模式，無法控制自己玩遊戲的時間，忽略其他的興趣，症狀持續1年而造成生活上重大脫序，如拒學、宅在家中等。

而到門診求助的個案，大多未達網路成癮的程度，楊錚宜醫師建議「預防勝於治療」，家中電腦可放在公共場域，家長和孩子一起討論上網，引導分辨網站、注意網路發言禮儀、辨識網路霸凌、認識網路世界潛藏風險等，也避免威權式批評，理解孩子上網遊戲也是抒壓和互動，再進一步討論適度時間、上網，避免負面影響，家長也必須以身作則，留意自己使用3C產品的習慣。