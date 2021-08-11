美國國務院今天聲明指出，將國民赴加拿大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的旅遊建議等級降為「第二級：提高警覺（Exercise Increased Caution）」。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC）也將加拿大旅遊建議等級改為第二級。

儘管做出這些改變，但相對的，美國政府對加拿大遊客政策並沒有放寬的跡象。昨天開始，加拿大開放邊境讓已接種完整疫苗的美國旅客入境，這是16個月以來的第一次。

由於COVID-19疫情爆發，加拿大2020年3月起，禁止為了從事休閒活動而前往加拿大的美國旅客，但8月9 日起，已接種完整疫苗的美國人可獲准進入加拿大。

美國對墨西哥、加拿大的非必要性旅行者的陸界限制措施將於8月21日到期，可能會再度延長。

美國國務院表示，對於越南、奧地利、肯亞等國的旅遊建議等級提高到第三級「重新考慮是否前往（Reconsider Travel）」。

美國CDC昨天警告，不要前往以色列、法國、泰國、冰島與其他幾個國家，因為那些國家染疫人數攀升。

美國國務院昨天將冰島和法國旅遊建議等級列為四級「請勿前往」（Do Not Travel），今天證實將以色列加入那份名單之中。以色列上個月還被美國政府相關單位列在第一級，但隨後被上調了兩級。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100811