【旅奇傳媒/記者-張語柔】靜岡絕景不只有富士山！距離寸又峽溫泉鄉徒步30分鐘就能抵達的「夢之吊橋」，曾被Tripadvisor 貓途鷹評選為「死前想走一次的世界徒步吊橋10選」，是一生必去的日本超人氣絕景。吊橋全長90公尺，距離下方湖泊大約有3層樓高，相傳只要走到正中間對著溪谷喊出心願，那麼願望就有可能成真。

▲走再搖晃的吊橋上，向下便是深不可見的溪谷，想實現夢想真的很需要勇氣！(圖：寫真AC／來源)

夢之吊橋在過去是山林間各個村落居民們每日必經的重要通道，1963年為了水力發電在寸又峽興建「大間水庫」後，原先湍急洶湧的溪水匯聚成為水面平穩的水庫湖泊，卻也神奇地讓周圍景色越來越美。

經日本中部電力技術研究所調查後發現，此處水源的微粒子與浮游生物相對稀少，因此湖泊清澈得以見底，湖水呈現出天空藍色澤。可說是在人為建設下意外形成的夢幻自然美景，下趟靜岡之旅除了欣賞富士山與品味日本茶，也別忘了專程來此秘境朝聖許願！

如何前往：大井川鐵道「千頭」站下，搭乘開往寸又峽溫泉的公車，至「寸又峽溫泉街」站下後，徒步約30分

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