開發金(2883)今年填息有風，早盤股價繼續向上，盤中一度站上14元整數大關，填息逾7成。開發金7月份稅後獲利28.13億元，累計前7月稅後獲利197.69億元，每股盈餘1.32元。開發金南京東路五段舊總部大樓今年初以92.8億元完成標售，帳列成本不到5億元，初估處分收益約80億元，可望在第三季入帳。

開發金控發言人張立荃指出，7月份資本市場維持熱絡交易，有利於證券及金融交易，子公司延續穩健之營運表現。凱基銀行獲利動能來自利息及手續費收入等核心收益，7月份稅後獲利4.51億元，累計前7月稅後獲利27.19億元。7月份台股大盤指數再創新高後拉回，交易量能亦同步增加，包含經紀、承銷、債券等業務皆有貢獻，凱基證券7月稅後獲利12.15億元，累計一至7月稅後獲利83.17億元。中華開發資本7月份稅後獲利反映投資部位評價變動，單月獲利0.18億元，累計前7月稅後獲利26.87億元。中國人壽7月稅後獲利34.85億元，一至7月累計獲利200.2億元。

張立荃表示，開發金控將持續落實各項風險控管措施以減低對於員工、客戶及公司營運等可能衝擊；在長期業務發展上，透過ABCDE五大策略有效落實以及加速數位轉型，持續深化客戶往來關係及各子公司與跨部門合作與產品開發，以推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力。