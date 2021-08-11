1.漢唐(2404)：台積電美國廠大單成防護罩，股價不受大盤影響，繼續走揚重返200元。

2.橙的(4554)：7月營收年增52.68%，創下5年來單月新高，多方歡呼抗空，一度亮燈漲停。

3.基泰(2538)：商用、住宅並進為業績加溫，外資偏多，早盤跳空急攻漲停。

4.宏旭-KY(2243)：7月營收大爆發，年增逾24倍，開盤即漲停。

5.統一(1216)：7月合併營收創近年單月次高，前7月續創同期新高，業績利多抗空，小跌拚守月線之上。

6.由田(3455)：業績看旺到年底，早盤逆勢走揚3%，站回60元及各短均線。

7.玉晶光(3406)：搶啖蘋果，營收可期，早盤逆勢走揚2%，有守500關及半年線。

8.中華化(1727)：H1每股盈餘0.92元，7月營收年增22.37%，激勵開盤跳空漲停，一舉跳上各短均線。

9.聯一光(3441)：7月營收0.48億元，年增127.34%，早盤反彈近3%，收復40元及五日線。

10.東森(2614)：受惠宅經濟，東森購物網H1每股賺8.44元，早盤放量漲逾3%。

11.新美齊(2442)：H1每股賺1.53元，今年總銷拚200億元，早盤漲逾4%、拿回短均。

12.富邦金(2881)：前7月大賺逾一股本，穩居金控每股獲利王，早盤聞訊漲約3%，站回周線。

13.國泰金(2882)：前7月獲利站上千億大關，外資連5日買超，早盤漲逾2%，重返短均之上。

14.千興(2025)：7月營收年增220.95%，撇外資連3賣超，早盤反彈衝上6.17元漲停。

15.美食-KY(2723)：7月營收逆勢雙升，H2復甦動能續看增，股價上揚逾2.5%，觸及139.5元。

16.大聯大(3702)：上半年EPS達3.1元，7月營收登同期高，外資連4日賣超，晨盤續跌逾4%，除息首日窘貼息。

17.南茂(8150)：7月業績站高點，Q2每股賺1.76元，Q3營運續加溫，早盤攻漲逾5.5%。

18.立積(4968)：晶片短缺陰霾，一度摔下357元之波段低價，隨後翻紅力漲近4%。

19.辛耘(3583)：7月營收躍升，H1每股賺2.08元，晨盤走揚漲逾4%。

20.陽明(2609)：7月營收創新高，8月業績可望續攀升，惟外資連2日落跑，早盤走滑逾4%。