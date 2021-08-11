美股消息面：

1.美國勞工部公布，今年第二季非農生產率季增年率初值為上揚2.3%，不及市場預期的升3.5%。非農勞工成本初值上升1%，符合預期%。

2.美國能源情報署（EIA）公布月報，預估今年美國汽油需求量為880萬桶/日，優於先前預估的800萬桶/日。

3.美國調升本地汽油需求預測，以及國會參議院通過兩黨協商的基建法案，受此激勵，周二紐約期油收漲1.81美元或2.72%，為每桶68.29美元。倫敦布蘭特期油收漲1.59美元或2.3%，為每桶70.63美元。在新冠疫情惡化恐打擊原油需求前景的擔憂籠罩下，兩期油合約周一均重挫2.5%。

4.新冠疫情帶來的不確定性，抵消了美元匯率與債息走高等利空因素，周一紐約12月期金收漲5.2美元或0.3%，為每盎司1731.7美元，盤中一度跌至5個月最低價。

5.投資人觀望美國聯準會近期內是否將開始縮減購債規模，周二美元連漲第三天，兌歐元升至逾4個月新高。紐約尾盤ICE美元指數微升0.1%。