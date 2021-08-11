料需求回升，週二紐約棉花期貨彈升，市場預期中國需求增加，全球經濟前景逐漸復甦提振，消費者可能開始大量購買紡織品；另外，穀物市場走勢推助，激勵逢低買盤進場，棉價應聲反彈，並觸及2018年5月底以來新高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲1.58%，報每磅92.74美分，12月棉花期貨漲1.56%，收盤每磅92.32美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸17825元人民幣，較前一日增加25元人民幣；庫存方面，截至8月9日，ICE登記庫存87885包。(商品行情網)

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