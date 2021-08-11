費半指數周二收跌，周三早盤台積電(2330)、聯電(2303)等在平盤遊走整理，台股掛牌的5G相關ETF大多都有該2檔持股，早盤包括：元大未來關鍵科技(00876)、元大全球未來通訊(00861)、國泰台灣5G+(00881)等也連袂下跌。

元大投信團隊認為，數位科技快速發展，帶動5G、半導體相關產業龐大需求，國際半導體產業協會(SEMI)7月公布年中整體OEM半導體設備預測報告(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast-OEM Perspective)，不僅預估全球半導體製造設備銷售總額今年將再成長34%來到953億美元，2022年更可望突破1000億美元，再創歷史新高。元大5G ETF研究團隊指出，當全球半導體製造設備銷售快速增長，半導體設備的相關企業表現普遍優異。且SEMI預估2021年全球半導體製造設備銷售總額將達953億美元，相較2020年增長超過200億美元，可見趨勢明確，連帶有利於5G相關企業後續表現。

全球半導體製造設備銷售總額持續增長，國際半導體產業協會指出，近來成長動能主要來自於半導體廠商看好長期成長趨勢而持續投資，進一步帶動半導體前端及後端設備市場擴張與成長。