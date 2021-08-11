台灣疫情警戒第三級至7月26日止，醫美族群雖然大多已將營運觸角伸入對岸，但7月營收還是有受到些許的干擾，麗豐-KY(4137)月減10.7%、年增27.63％；佐登-KY(4190)月減28%、年減31%；羅麗芬-KY(6666)月減39.5%、年增8.96%；軒郁(6703)月減13.9%、年減13.2%；達爾膚(6523)月增25.4%、年增15.5%。醫美族群今日股價表現平淡，8月起營運將走出谷底的佐登力守平盤之上、麗豐則是持平、達爾膚及羅麗芬皆壓低整理。

麗豐-KY指出，近日因大陸河南省鄭州受水患影響，克麗緹娜加盟店河南省家數占整體店家數的比重為2.5％，鄭州占1.3％，部份店家門店設備有受到影響。麗豐7月合併營收3.68億元，月減10.7%、年增27.63％；累計今年1至7月合併營收27.41億元，年增47.31%。

麗豐-KY看好下半年整體營運仍有機會展現雙位數成長力道。麗豐-KY雖夏季影響整體營收較上月減緩，但對比於去年及前年的7月單月同期人民幣營收，仍維持25％及6％的成長幅度，另從主營美容連鎖通路克麗緹娜的單店平均月營收來看，2021年7月達新台幣6.9萬元，已逐步成長且回到2019年7月水準。

佐登-KY受到政府防疫措施，5月18日起全台129門市暫停營業衝擊，7月營收進一步衰退至1.54億元，月減28%、年減31%。不過，隨著疫情警戒降級，7月27日已開始恢復一對一美體按摩服務，目前來客率已恢復至65%，今日起更開放臉部護理，預期8月起營運將走出谷底，業績將顯著勝7月。

佐登指出，在疫情期間，雖說門市暫停對外營業，但一線美麗教練立即轉至線上服務會員，不僅利用電話與直播販售產品滿足消費者保養需求，更使用通訊軟體服務會員們肌膚護理問題，在遠距期間，透過線上工具拉近與消費者的距離，落實顧客關係管理，而隨著疫情警戒降級，7月27日開始恢復一對一美體按摩服務，目前來客率已恢復至65%。

達爾膚7月營收9,270萬元，月增25.4%、年增15.5%，前7月營收5.7億元，年增39.9%。7月營收成長的主要因品牌網路聲量持續提升，消費者購物習慣轉移線上，帶動台灣線上銷售雙位數成長，同時，大陸為雙11備貨需求，出貨動能強勁。惟台灣實體通路受疫情影響銷售趨緩，隨著COVID-19三級警戒解除，台灣實體銷售有望逐步回升。