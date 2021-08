俄羅斯組裝S-70「獵人」(Okhotnik)無人戰機新原型

俄羅斯在和美國的無人戰機競賽中,似乎超越了美國。但表象可能騙人,S-70「獵人」(Okhotnik)據說並沒那麼犀利。

據《富比士》(Forbes)雜誌網報導,美俄空軍都在研製飛行速度快,並全副武裝的無人僚機。理論上,它們能運用感測器和武器,和由人駕駛的戰機一同參加快速作戰。

然而,這些所謂的無人「僚機」需要高度的自主性,才能跟得上快速的作戰節奏。儘管俄羅斯動作快,迅速打造了「獵人」無人僚機,但分析認為,它在自主性上,並沒有很顯著的進展。

華府新美國安全中心(Center for a New American Security)和維吉尼亞州海軍分析中心(Center for Naval Analyses,CNA)專家班德特(Samuel Bendett)說,第一批S-70看來很可能由地面,或是蘇(Su)-57戰機操縱,因此最初它們是遙控飛行器。

蘇(Su)-57戰機遙控S-70「獵人」(Okhotnik)

而俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)上星期造訪新西伯利亞飛機製造聯合體(Novosibirsk Aviation Plant),視察S-70的裝配線,引發了一場小騷動。

「獵人」2019年8月首飛,具備一些隱形性能,大約和美國空軍XQ-58A「女武神」(Valkyrie)無人戰機差不多。

按照俄羅斯的構想,最後S-70將成為蘇(Su)-57有人駕駛戰機的僚機。然而,那需要精密的人工智慧(AI),美國已致力朝這方面發展,但俄方似乎把重心放在機身上。俄羅斯正在打造好幾架S-70,明年它們將加入已在試飛的「獵人」。「我們希望2022年前相關作業能完成,」蕭依古說,「那我們就能簽署長期大合約。」

相對的,美方因為人工智慧還沒搞定,因此並沒有將「空中博格」(Skyborg)投入生產的確切計畫。不過,俄羅斯似乎不太在意「獵人」是否能完全自主。克宮除了說,「獵人」會有人工智慧外,幾乎沒有提供相關細節。

班德特說,俄羅斯國防部大概在研製不同的演算法,讓S-70能飛,能導航,甚至在操作人員確認目標後,可能得以獨立打擊目標。但那一切只是推測,美國的「空中博格」已展開嚴格的自主測試。不過,俄羅斯的「獵人」顯然仍在依賴直接遙控的操作人員。

事實上,自主性並非S-70的唯一問題,它的翼展達46英尺(約14公尺),體型龐大,而這意味著它的成本高,連帶限制了克宮取得這款無人戰機的速度。