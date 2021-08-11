俄羅斯組裝S-70「獵人」（Okhotnik）無人戰機新原型

俄羅斯在和美國的無人戰機競賽中，似乎超越了美國。但表象可能騙人，S-70「獵人」（Okhotnik）據說並沒那麼犀利。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，美俄空軍都在研製飛行速度快，並全副武裝的無人僚機。理論上，它們能運用感測器和武器，和由人駕駛的戰機一同參加快速作戰。

然而，這些所謂的無人「僚機」需要高度的自主性，才能跟得上快速的作戰節奏。儘管俄羅斯動作快，迅速打造了「獵人」無人僚機，但分析認為，它在自主性上，並沒有很顯著的進展。

華府新美國安全中心（Center for a New American Security）和維吉尼亞州海軍分析中心（Center for Naval Analyses，CNA）專家班德特（Samuel Bendett）說，第一批S-70看來很可能由地面，或是蘇（Su）-57戰機操縱，因此最初它們是遙控飛行器。

蘇（Su）-57戰機遙控S-70「獵人」（Okhotnik）

而俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）上星期造訪新西伯利亞飛機製造聯合體（Novosibirsk Aviation Plant），視察S-70的裝配線，引發了一場小騷動。

「獵人」2019年8月首飛，具備一些隱形性能，大約和美國空軍XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機差不多。

按照俄羅斯的構想，最後S-70將成為蘇（Su）-57有人駕駛戰機的僚機。然而，那需要精密的人工智慧（AI），美國已致力朝這方面發展，但俄方似乎把重心放在機身上。俄羅斯正在打造好幾架S-70，明年它們將加入已在試飛的「獵人」。「我們希望2022年前相關作業能完成，」蕭依古說，「那我們就能簽署長期大合約。」

相對的，美方因為人工智慧還沒搞定，因此並沒有將「空中博格」（Skyborg）投入生產的確切計畫。不過，俄羅斯似乎不太在意「獵人」是否能完全自主。克宮除了說，「獵人」會有人工智慧外，幾乎沒有提供相關細節。

班德特說，俄羅斯國防部大概在研製不同的演算法，讓S-70能飛，能導航，甚至在操作人員確認目標後，可能得以獨立打擊目標。但那一切只是推測，美國的「空中博格」已展開嚴格的自主測試。不過，俄羅斯的「獵人」顯然仍在依賴直接遙控的操作人員。

事實上，自主性並非S-70的唯一問題，它的翼展達46英尺（約14公尺），體型龐大，而這意味著它的成本高，連帶限制了克宮取得這款無人戰機的速度。