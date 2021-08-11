自然風涮涮鍋因積欠營業稅170多萬元，但負責人曾翌憲卻未繳，行政執行署台北分署定9月7日二拍曾男位於北市忠孝東路四段118巷內的房屋，底價為3280萬元(台北分署提供）

自然風涮涮鍋因積欠營業稅170多萬元，但負責人曾翌憲卻未繳，行政執行署台北分署定9月7日二拍曾男位於北市忠孝東路四段118巷內的房屋，底價為3280萬元，由於該房產位於北市蛋黃區精華地段、具有燙金門牌，是法拍市場稀有物件，頗有投資價格，歡迎民眾屆時投標。

據了解，依慣例若二拍流標，三拍底價將減價二成，但由於該房屋有2000多萬元的抵押權限定，估計三拍底價將低於抵押權限定，因此預料二拍將是最後一次拍賣。

台北分署指出，自然風餐飲有限公司因欠繳營業稅等約170餘萬元遭稅捐稽徵機關移送執行，該公司辦理分期繳納，並由負責人曾翌憲擔保履行，但曾男卻違約未繳，台北分署遂依法執行曾男財產。

曾男被拍賣的房產，位於北市忠孝東路四段118巷內的2樓，室內約32坪。格局為3加1房(和室)、兩廳，雙陽台雙衛浴，鄰近市場、郵局、銀行、公園、捷運忠孝敦化站，生活機能佳。另位於敦化國小、敦化國中附近，學區優質。主要聯外道路為市民大道四段，公車四通八達，交通便利。

台北分署表示，今年5月初進行第1次拍賣時底價為4100萬元，原定於6月間第2次拍賣，但因新冠肺炎疫情關係暫停，因此定於9月7日進行第2次拍賣，底價減至3280萬元。