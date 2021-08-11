桃園市長鄭文燦主持防疫會議，他也針對觀光振興提出說明，將由觀光旅遊局推出振興暖身計畫，包含2天1夜行程補助700元、旅行團旅遊路線經評選、抽獎後該路線補助旅行社10萬，景點買一送一補助300元。

疫情影響，觀光旅遊業大受衝擊，鄭文燦表示，觀光旅遊業紓困振興，桃園有204家申請紓困，紓困金額1億7944萬。他也說明，桃園的紓困十帖中，一般旅館若有衰退，每家可申請融資貸款3000萬，周轉2000萬，目前有47家提出申請，核准2億5000萬，協助觀光旅遊度過寒冬。

此外觀旅局也提出振興暖身計畫，包含來桃園旅遊2天一夜行程補助700元，旅行團特別設計旅遊路線，採網路評選並讓民眾抽獎，抽到補助旅行社該路線體驗旅遊10萬元，另外還有景點買一送一補助自由行300元。

關於紓困，鄭文燦也說，安心就業計畫有162家事業單位申請，補助3354人，金額達1億1424萬。充電再出發計畫包含航空公司也有申請，補助21家、勞工人數5446人次，補助4509萬。安心上工今年5月15日至8月10日申請2919人，並執行防疫。此外失業勞工再就業計畫，提供雇主、勞工就業獎勵，勞工最高2萬，雇主最高4萬，有498家企業參與，職缺有4900個，已有1561名勞工申請。