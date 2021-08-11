TPU機能布料暨成品廠八貫(1342)第二季每股賺0.84元，累計上半年每股賺1.59元，下半年預計在解封商機以及新品帶動下，現有訂單至明年第一季均接近滿載，營運可望穩健成長。

八貫第二季合併營收4.60億元，營業利益0.63億元，稅後淨利0.57億元，分別較去年同期成長40.56%、77.57%與93.34%，均為同期新高表現，每股稅後盈餘為0.84元；累計上半年合併營收8.97億元，營業利益1.25億元，稅後淨利1.08億元，每股獲利1.59元。

八貫表示，歐美國家陸續解封，疫苗覆蓋率大幅提升下，戶外休閒活動與旅遊人潮湧現，八貫受益長期深耕合作之國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，中美貿易轉單效應及各類產品漲價空間等多重力道的推波助瀾，得推升第二季與上半年合併營收皆達同期新高，並已連續兩個月合併營收創歷史新高；另一個成長動能則是航太救生產品的訂單復甦，亦由於兩大航空業者重啟客機生產，更加速擴大對於機能性布料之需求。

八貫第二季亦面臨新台幣升值與原物料漲價等挑戰，惟透過調漲售價、優化產品組合與提高單位生產效率等作法因應，並見成效，第二季毛利率仍達22.21%，而在強勢台幣影響下，與第一季相較僅略減0.63個百分點，八貫預期，在現有訂單至明年第一季均接近滿載，產能稼動率維持高檔，同時進行各項成本之管理控制下，營收以及淨利預期將可穩健成長。

八貫表示，目前戶外領域產品訂單能見度可達明年第一季，航空業者採購回溫，上半年航太救生產品已重回成長表現下，下半年可望出現更明顯的V型彈升，醫療類產品上半年受到去年同期基期較高影響，半未來半年內有新客戶及新產品推動下，業績亦可望回穩。

八貫新廠已於今年4月正式啟用，整體產能提增約4成，而在歐美解封後引發的報復性消費帶動下，稼動率都維持在高檔，也已進行增班與新招募員工等措施，進一步擴大產能。八貫7月合併營收達1.88億元，續創歷史新高，年增率達49.85%。