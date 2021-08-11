歐股在周二繼續創下歷史新高，延續了連七個交易日上漲的強勁走勢。儘管投資人對Delta新冠變種感到擔憂，但強勁的獲利財報和經濟復甦前景，提振了投資信心。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲1.64點或0.35%，為472.32點。盤中一度觸及472.95點。

旅遊休閒股漲1.99%，領漲其他類股。全球最大線上博弈公司Flutter娛樂大漲8.6%；該公司預期美國業務將在2023年轉盈。

德國套餐供應商HelloFresh上漲；該公司公布第二季強勁獲利，銷售金額增加9.2%；主要客戶為學校、醫院等的HelloFresh，持續的高水位訂單，推升了銷售。

歐股本月上旬持續地創新高。優於預期的企業獲利，特別在能源股和金融股，讓投資人樂觀認為，長期以來表現劣於美國同業的歐股，將有更多的上行空間。

高盛將其12個月歐股目標，從480點上調到520點；高盛認為銀行股、能源股和基本資源股，有良好的交易價值。高盛還將英國FTSE指數的目標，從7600點上調到7900點。

不過投資人也對諸多變數感到擔憂，例如新冠疫情、美聯準會是否提前退出資產購買計畫，以及亞洲和美國經濟復甦的不穩等。

在下跌的個股中，荷蘭食品成分製造商Corbion跌1.4%。該公司下調全年利潤率前景。

儘管提高了全年儲蓄和自由現金流前景，瑞士免稅商店Dufry仍下跌3.0%。