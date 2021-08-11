立法院長游錫堃日前在臉書發文表示，台灣在此次東京奧運共拿下12面獎牌，若以2300萬的人口來說，「獎牌人口比」是「1：196萬」；而大陸人口14億1178萬，獎牌88面，「獎牌人口比」是「1：1604萬」，所以台灣大勝大陸，而且贏了好幾倍。這個算法讓網友超傻眼，直呼「他的數學老師平常都翹班是不是？」

游錫堃針對自己的說法，還特別製作一個表格，羅列日本、韓國、菲律賓的「獎牌人口比」。其中，日本是「1：218萬」；韓國是「1：259萬」，菲律賓是「「1：2740萬」。意味著台灣在此次東奧的成績，也大勝日本、韓國、菲律賓。

（取自游錫堃臉書）

但網友直言這個算法的吐糟點實在是太多了，更舉出歐洲的一個小國：聖馬利諾為例，表示該國的人口僅3.3萬人，卻在這次奧運中拿了1銀2銅，「獎牌人口比」高達1：1.1萬，狠酸難道該國是全民皆運動員的超級體育強國嗎？

針對網友們的吐糟，游錫堃也在留言區回應表示，感謝大家的討論，是批評也好、是支持也一樣，都非常感謝；而「人口奬牌比」也不是他所獨創，它雖非奧運會官方計算標準，但體育界常用來私下計算，做為自我評估。