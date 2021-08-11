Lexus International自2013年創辦《Lexus Design Award全球設計大賞》以來，致力於創造跨國設計人才表現的舞台，歷經十年推廣，已成為全世界設計產業的焦點，《LDA台灣預先賽》則將於近日開跑。此外，BMW總代理汎德今年首度發起BMW「Inspire the Future設計徵選」活動，為台灣年輕設計師打造一個嶄露頭角的絕佳舞台，即日起徵件。

和泰汽車表示，《Lexus Design Award全球設計大賞》歷經十年的推廣，已成為全世界設計產業的焦點。上屆全球徵件數突破新高，達2079件，計有66國新銳設計師參與，而台灣徵件數更是所有國家排名前二。《第十屆Lexus Design Award全球設計大賞，簡稱2022 LDA》主題「Design For A Better Tomorrow 設計更美好的明天」，期望參賽者從關心身邊的人們開始，進而預測人類社會即將面臨的挑戰，以創新的方式為永續未來做出貢獻。

為了鼓勵更多人參與，Lexus台灣也特別舉辦《LDA大師觀點》免費線上講座以及《LDA台灣預先賽》作為徵件前哨站，期望透過活動激勵台灣新銳設計師的國際視野。《LDA大師觀點》將於8月15日舉行，特別邀請到日本知名建築設計師藤本壯介、小智研發共同創辦人黃謙智，以「設計．未來」為主題，舉辦免費線上對談講座，提供最新的設計領域動態、未來趨勢和創意構思的觀點。

而《LDA台灣預先賽》近日開跑，邀請到台灣文博會總顧問龔書章、台師大設計系教授王千睿、東海醫院設計工作室創辦人徐景亭擔任評審團。投稿預先賽的參賽者，不僅有機會讓知名評審團點評作品，更有機會代表台灣成為參加《第十屆Lexus Design Award全球設計大賞》的種子選手並獲得豐厚獎金。《第十屆Lexus Design Award全球設計大賞》即日起徵件至10月10日《第十屆Lexus Design Award全球設計大賞》活動官網（http://www.lda.com.tw/）；《LDA大師觀點》活動報名網址（http://www.lda.com.tw/mentor.php）。

BMW悅動未來Inspire the Future設計徵選開跑。（汎德提供）

BMW總代理汎德創立以來持續關注兒童福利、青年教育等公共議題，舉辦超過十年的兒童交通安全營每每皆獲得廣大迴響與關注。此次BMW「Inspire the Future設計徵選」活動，BMW總代理汎德希望可以發掘並支持更多台灣設計師新銳，同時藉由拋磚引玉的活動讓社會大眾關注兒童福利等相關議題。徵選活動第一階段為參賽作品線上評選，第二階段複審則會透過參賽者提供的實體禮盒作品進行評分，並選出10件優選作品於活動官方網站展開人氣投票。

最終決審評審則會以概念性（20%）、執行性（65%）與前瞻性（15%）三大評分項目選出優勝作品，並於11月1日公布最終得獎者，包括金獎、銀獎、銅獎與人氣獎，獎金一共超過十萬元。活動報名收件期間為即日起至9月3日中午12點止，官方網站（https://mybmw.tw/JOYisBMW）。