大陸官方「健康江蘇」微信公眾號11日消息，大陸10日0-24時新增本土確診病例83例，其中江蘇占54例，全部在揚州（13例輕型，41例普通型），江蘇省長坦承，仍有感染者是透過社會篩查發現，顯示揚州管控還存在漏洞。揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部已自11日清晨6：30起，展開主城區第六輪大規模核酸檢測。

大陸國家衛健委統計，10日0-24時新增確診本土病例83例（江蘇54例，湖北14例，河南7例，湖南5例，雲南2例，北京1例）；無症狀感染者本土7例（湖北5例，河南2例）。

江蘇7月20日至昨，全省累計報告本土確診病例696例（南京市233例，淮安市12例，揚州市448例，宿遷市3例）。隔離治療中確診病例685例，其中本土確診病例666例（輕型122例、普通型509例、重型23例、危重型12例）。無症狀感染者8例，其中本土無症狀感染者1例。

江蘇省長吳政隆10日下午在大陸國家省揚州市疫情防控三級對接會說：「從核酸檢測情況看，還有部分感染者是通過社會篩查發現的，表明在社區和城中村管控、應隔盡隔、應隔快隔上還存在薄弱環節和漏洞，疫情防控形勢非常嚴峻複雜。」

吳政隆要求進一步研究細化，形成當天的任務清單、工作清單，加快落地見效。

他指出，隔離管控必須更加徹底更加快速，必須刻不容緩將密接、次密接以及重點人員全部轉運隔離到位，嚴格隔離點安全、消防、防疫的管理。流調溯源必須更全面再提速，在做好陽性感染者流調工作的同時，加強前期流調「回頭看」。大規模核酸檢測必須更加科學高效，加強全流程品質控制；目標人群必須應檢盡檢，不漏一戶、不漏一人；加密布點、就近布點、精心組織、分區分時實施，避免人員聚集，有序快速安全採樣；不斷提升採送檢的匹配度，切實做到一天出結果。

澎湃新聞報導，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部已於11日清晨6：30開展主城區第六輪大規模核酸檢測。